«Островок»: На ноябрьские праздники российские туристы-индивидуалы выбирают Золотое кольцо

Спрос на путешествия по стране на ноябрьские выходные (1-4 ноября) вырос почти на треть относительно прошлого года – такую динамику отмечают специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Лидерами по динамике числа бронирований в компании стали российские города с богатым культурным и историческим наследием.

Эксперты связывают повышенную активность туристов с удачным расположением выходных дней в этом году.

Самым высоким спросом на ноябрьские праздники в этом году в компании «Островок» пользуются направления Золотого кольца – число бронирований в городах этого туристического маршрута выросло почти на 90% относительно прошлого года и достигло рекордных значений за последние несколько лет.

Самая сильная динамика при этом отмечается в Суздале и Владимире – более чем в два раза, в Ярославле – на 78% год к году, и в Костроме – на 57%.

Повышенный спрос на предстоящие праздники демонстрируют и другие культурные центры России: число бронирований в Выборге и Твери увеличилось в два раза, в Пскове – на 73%, в Нижнем Новгороде – на 63%, в Великом Новгороде, в Смоленске и Туле – в полтора раза.

«Туристы начали планировать отдых на ноябрьские праздники заранее – уже с середины сентября число бронирований начало активно расти. Многих к поездке подтолкнула удобная конфигурация выходных дней – россиян ждут три дня отдыха подряд, включая понедельник и вторник. Это идеальные условия для короткой поездки по своему или соседнему региону.

При этом туристы все чаще рассматривают даже небольшие путешествия не только как смену обстановки, но и как возможность получить новый опыт и познакомиться историей и с культурным наследием небольших городов нашей страны», – комментирует Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса Островок.

В целом в топ самых популярных направлений на ноябрьские праздники вошли Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Псков, Кисловодск и Тула.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на этот период составляет 5 500 рублей, что на 8% выше, чем годом ранее (5 100 рублей).

Для путешествий по России на праздничные выходные туристы чаще всего выбирают апартаменты – на такие объекты приходится 27% от всех бронирований, отели без звезд – 21%, а также отели три звезды – 19%.

Реже они отдают предпочтение четырехзвездочным гостиницам – 14% бронирований, гостевым домам – 9%, отелям одна-две звезды – 4%, и пятизвездочным гостиницам – 3%.

Как отмечают в «Островке», россияне также чаще стали планировать отдых компаниями и семьями – число бронирований для туристов от трех человек и более выросло в полтора раза относительно прошлого года, а для семей с детьми – на четверть.

На семейные поездки приходится каждое пятое бронирование, на большие компании – каждое десятое. Самую большую долю по-прежнему занимают пары взрослых без детей (52%).

/TOURBUS.RU

Фото: А.Савин. Википедия. Использование разрешено.