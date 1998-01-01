Новости

Туроператоры: Спрос на новогоднюю Европу заметно вырос

В лидерах праздничного зимнего спроса — Венгрия, Италия и Сербия

Новогодние и январские праздники в странах Евросоюза в этом году продаются с значительным приростом, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Как рассказала директор по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева, по Европе на Новый год и зимние каникулы лидируют Италия и Венгрия.

«Италия выросла в 2,5 раза, Венгрия – в три раза. Но тут сказался эффект низкой базы, так как год назад продажи обеих стран были небольшие. Остальные направления подросли незначительно.

В топе спроса - горнолыжные туры в итальянских Альпах, а также размещение в городах-музеях – Риме, Флоренции, Милане», – пояснила она.

Сейчас от общего объема продаж в Италии 45% заявок приходят на заезды в конце декабря и непосредственно на встречу Нового года, 40% – сразу после, еще 15% приходится на даты вокруг православного Рождества.

По оценке коммерческого директора маркетплейса авторских туров YouTravel.me Валерия Бритауса, в этом сегменте рынок новогодних туров в Европу демонстрирует уверенный рост – плюс 15-20% по сравнению с прошлым годом.

«Тренд говорит не столько о возврате к прошлой норме, сколько об адаптации туристов и туроператоров к новым реалиям: люди научились планировать поездки значительно заранее, а ключевым драйвером стал накопившийся за предыдущие сезоны спрос», – рассказал эксперт.

Бесспорным лидером продаж у маркетплейса стала Сербия: Белград уверенно обошел традиционные для встречи Рождества и Нового года европейские направления.

«Стоимость туров выросла в среднем на 10-15%, что связано с европейской инфляцией и высоким спросом. Наиболее доступными вариантами для встречи Нового года по-прежнему остаются Белград и Будапешт, где при раннем бронировании можно было найти предложения от 120-160 тысяч рублей. В премиум-сегменте по ценам уверенно лидируют Лондон, Париж и Венеция, где цена поездки превышает 250-350 тысяч рублей на человека», – заметил г-н Бритаус.

Эксперт добавил, что для большинства туристов ключевое значение имеет именно дата праздника: около 65% всех бронирований приходятся на заезды с 29 декабря по 3 января, 35% – с 4 по 8 января, каникулярный период предпочитают чаще семьи с детьми.

«Главным сдерживающим спрос фактором остаются визы: куда-то еще можно успеть с оформлением, а куда-то уже поздно. Сейчас наиболее предсказуемо, хоть и с задержками, визы выдают Италия и Греция. А вот с Францией, Испанией и Германией ситуация сложнее: сроки рассмотрения часто превышают два месяца, бронирование туров в эти страны сейчас сопряжено с высоким риском.

На этом фоне безвизовые направления – Турция, ОАЭ, Сербия становятся спасательным кругом для тех, кто не успел подготовиться», – говорит Валерий Бритаус.

Среди тенденций предстоящего новогоднего сезона эксперт упомянул раннее планирование поездок, необходимость заранее делать визу и смещение в верхний ценовой сегмент, то есть готовность больше платить за гарантии и комфорт.

Тем более что экономичных предложений в Европу на Новый год практически не стало.

Аналитик PR-службы компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко подтвердила, что более активный рост спроса тормозится увеличением сроков выдачи виз, а также повышением стоимости авиаперелета и отсутствием прямых рейсов.

Средняя стоимость новогодних туров в Европу выросла на 30% год к году.

«На Новый год и каникулы в Европе у нас активно бронируют Италию, Францию, Венгрию, Швейцарию и Испанию. Год назад в топе-5 направлений были Италия, Кипр, Франция, Австрия и Венгрия.

Декабрьские заезды выбирают чуть менее 40% туристов, остальные поедут в январе. Средняя длительность туров равна семи ночам.

Совокупно спрос на Европу вырос на 94%, но общие объемы продаж остаются единичными на фоне остальных популярных направлений», – заключила эксперт.

/TOURBUS.RU