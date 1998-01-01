Новости

СМИ: Компания Wildberries купила туроператора Fun&Sun

По информации экспертов, сумма сделки — около $200 млн

Структура «Севергрупп» Алексея Мордашова продала крупнейшего российского туроператора Fun&Sun объединенной компании Wildberries & Russ (ООО «РВБ»). Об этом cегодня сообщает газета «Известия» со ссылкой на три источника, близких к обеим сторонам переговоров.

Сделка уже состоялась и «давно закрыта», утверждает один из источников «Известий». Представители «Севергрупп» и Fun&Sun от комментариев отказались.

Представитель онлайн-платформы напомнил лишь о стратегическом партнерстве между маркетплейсом и туроператором, начатом в сентябре этого года, от других комментариев он отказался. Изменения в ЕГРЮЛ пока не отображены.

При этом интересно, что в августе наш портал сообщал, что председатель Совета Директоров Fun&Sun Тарас Демура (официально владевший на тот момент 75% компаакций туроператора) приобрел отель «Swissotel Resort Сочи Камелия» 5*.

Сумма нынешней сделки составила «несколько сотен миллионов долларов», рассказал источник «Известий», близкий к одной из сторон.

Fun&Sun была продана за «не менее чем 15–16 млрд рублей», уточнил совладелец крупного туроператора, знакомый с параметрами соглашения. Это соответствует примерно $200 млн по нынешнему курсу.

Стоимость всего бизнеса с учетом долга составляет порядка 50–60 млрд рублей, оценил руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков.

Использование обезличенных данных пользователей онлайн-платформы позволит более адресно формировать предложения туров, отмечает также Иван Пешков. Речь идет о технологии look-alike, при которой система определяет пользователей, схожих по поведению с уже существующими клиентами, пояснил он

. Кроме того, выход в туристический бизнес позволит усилить направление кредитования в банковской структуре РВБ — Вайлдберриз Банк, увеличив объемы выдачи кредитов на покупку туров, добавил эксперт.

Напомним, что Fun&Sun (до 2022 года — «TUI Россия») — один из крупнейших российских туроператоров, основанный в 2009 году на базе компаний VKO Group и Mostravel как совместное предприятие «Севергрупп» и холдинга TUI Group (контрольный пакет с 2008 года - у кипрской Unifirm Ltd, принадлежащей Алексею Мордашову).

У компании около 12 тыс. турагентов, в том числе франчайзи, рассказал совладелец крупного туроператора. По оценке ассоциации «Турпомощь», организация входит в топ-3 туркомпаний по взносам в фонд персональной ответственности. По итогам 2024-го выручка Fun&Sun составила 104,4 млрд рублей, что на 46,2% больше, чем годом ранее.

Чистая прибыль за тот же период составила 4,9 млрд рублей против чистого убытка в 6,6 млрд рублей в 2023-м, следует из отчетности на которую ссылаются «Известия».

Объединенная компания РВБ создана в 2024 году как совместное предприятие Wildberries (65%) и группы Russ (35%), объединяющая маркетплейс, рекламные технологии и логистику в единую цифровую экосистему. В 2024-м оборот объединенной структуры в сегменте e-commerce превысил 4 трлн (+60% год к году), чистая прибыль за тот же период составила 104 млрд рублей — в 3,5 раза больше, чем годом ранее.

Сама объединенная организация в конце июля 2025 года зарегистрировала компанию «РВБ Трэвел», следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно выписке, ее основным видом работы заявлена деятельность туристических агентств, а также туроператоров и предоставление экскурсионных и связанных с бронированием услуг.

Тревел-сегмент бизнеса активно развивается и у конкурентов Wildberries — Ozon и «Яндекса», поэтому стремление компании Татьяны Ким двигаться в этом направлении выглядит логичным, считает гендиректор «INFOLine-аналитики» Михаил Бурмистров.

По его словам, у маркетплейса есть аудитория с запросом на тревел-услуги. В этом случае компания может удовлетворить эту потребность в рамках развития экосистемного подхода, добавил он.

Политика скидок маркетплейса может позволить на некоторое время сделать туры для потребителей доступнее, полагает источник издания в крупном турагрегаторе.

В то же время эта сделка может оказаться невыгодной для франчайзи-туроператора, поскольку снижает маржинальность его бизнеса, отметил еще один эксперт - совладелец крупного туроператора.

/TOURBUS.RU