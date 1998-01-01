Золотая Лихорадка-2025 от «АРТ-ТУР» прошла в Китае и ОАЭ

Директорский тур «Золотая Лихорадка-2025» для лучших турагентов «АРТ-ТУР» со всей России в этом году с триумфом прошел в Китае и ОАЭ.

По условиям акции, в эксклюзивный тур приглашаются директора туристических компаний, ТОП-20 — лидеров продаж туроператора «АРТ-ТУР», которые на Гала-вечере награждаются дипломами и получают заработанные за сезон настоящие золотые слитки. Подробнее здесь.

В Китай группа прилетела на крыльях а/к Emirates. Партнерами же китайской части тура выступили отели группы Marriott Luxury Brands, в которых остановились топ-агенты «АРТ-ТУР» – Bvlgari Beijing, W Xi'an, W Shanghai - The Bund, а также другие отели группы, которые радушно принимали российских турагентов в своих лучших ресторанах и барах.

Уникальная экскурсионная программа в Пекине, Шанхае и Сиане, которую подготовил «АРТ-ТУР» совместно со своими китайскими коллегами и партнерами, не оставила никого равнодушным. Пекинский Храм Неба и Императорский Дворец, легендарная Терракотовая Армия в Сиане, круиз на новейшей полностью электрической 3-х палубной яхте по шанхайской бухте, а «вишенкой на торте» стал эксклюзивный «мишленовский» ужин на Великой Китайской стене, впервые в истории организованный для российских турагентов.

Китай сломал стереотипы и прикоснулся к сердцу, заставил восторгаться даже самых искушенных путешественников – Best Sellers «АРТ-ТУР».

Продолжилось незабываемое путешествие лидеров продаж «АРТ-ТУР» в ОАЭ - Jumeirah Marsa Al Arab встретил черной икрой и игристым, показал, что значит настоящий люкс и высочайший сервис.

Отель окутал заботой, вниманием, осыпал подарками и закружил завораживающими видами на Burj Al Arab.

Сама церемония награждения прошла в потрясающих «пудровых» оттенках.

Генеральный директор «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов и CGO цепочки отелей Jumeirah Александр Ли вручили каждому участнику заслуженные золотые слитки и поблагодарили за сотрудничество.

Новый сезон «Золотой Лихорадки-2026» от «АРТ-ТУР» уже стартовал!

Бронируйте больше и следите за своим рейтингом в личном кабинете. ТОП-50 лидеров продаж ждут роскошные призы, которые «АРТ-ТУР» вручит уже в июне на свой традиционной Summer Opening Party, а первые 20 агентов-лидеров продаж отправятся в новое золотое путешествие уже следующей осенью и получат заслуженные призы.

Туроператор «АРТ-ТУР» сердечно благодарит наших партнеров: авиакомпанию Emirates, отели Bvlgari Beijing, St. Regis Beijing, W Xian, JW Marriott Hotel Xian, The Ritz Carlton Xian, W Shanghai - The Bund, The Ritz - Carlton Pudong, Bvlgari Shanghai, гостиничные сети Marriott и Jumeirah

Также отдельное спасибо отелю Jumeirah Marsa Al Arab, ставшему площадкой для заключительной церемонии тура.