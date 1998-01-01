Новости

Туризм: Происшествия

Лувр сегодня вновь открылся для туристов после «ограбления века»/ Туристка, пропавшая на горе Большой Иремель, найдена живой после трех дней поисков/ Российский турист утонул в первый день отдыха на Пхукете

Лувр сегодня вновь открылся для туристов после «ограбления века»

Парижский Лувр объявил об открытии и возобновлении работы в вторник, после "ограбления века" 19 октября, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на пресс-службу музея.

При этом часть музейных помещений пока будет закрыта для публики.

Как сообщалось ранее, в воскресенье и понедельник Лувр был закрыт на весь день в связи с групповым ограблением, в результате которого из галереи, где хранились "драгоценности французской короны", были похищены восемь украшений "неоценимого культурного наследия", по заявлению министра культуры Рашиды Дати.

Грабителям удалось скрыться. Парижский прокурор сообщил, что, по одной из версий инцидента, это дело рук организованной преступности.

По информации BFMTV, президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что драгоценные музейные экспонаты будут найдены, а "виновные предстанут перед судом". "Для этого предпринимаются все возможные меры под руководством парижской прокуратуры", - заявил президент республики.

Туристка, пропавшая на горе Большой Иремель, найдена после трех дней поисков

Пропавшая на Большом Иремеле в Челябинской области туристка из Челябинска найдена живой спустя три дня, сообщает пресс-центр региональной поисково-спасательной службы.

"Совместными усилиями спасательных служб, туристку, потерявшуюся на горе Большой Иремель, нашли. Поиски туристки были затруднены сложной рельефной местностью и плохими погодными условиями. Спасатели транспортировали потерявшуюся в Белорецк", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что женщина пропала в субботу, отправившись на вершину Большой Иремель с организованной группой, чтобы получить сертификат "Уральский барс". С горы женщина вместе с участниками группы не спустилась.

Ее искали около 60 человек с использованием техники на территории Челябинской области и Башкирии.



Уральский Барс - проект регионального отделения Русского географического общества в Башкирии. Его участникам предлагают подняться на семь вершин гор Южного Урала высотой 1 тыс. метров и более и получить сертификат и жетон в знак своего достижения.

На втором этапе можно получить нагрудный знак "Уральский барс". Для этого необходимо пройти "Большую южно-уральскую тропу" по маршруту Белорецк - Большой Иремель и взойти на ряд вершин.

Российский турист утонул в первый день отдыха на Пхукете

Российский турист утонул на популярном пляже Карон на острове Пхукет в Таиланде в первый день отдыха, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел вечером в воскресенье.

Как рассказала жена погибшего, 56-летний россиянин пошел купаться один и находился в воде около 30 минут, после чего подал сигнал о помощи.

Пришедшие на помощь спасатели обнаружили его в воде без сознания. Мужчину вытащили из воды и начали реанимировать, но он скончался, не приходя в сознание.



Тело доставлено для вскрытия в больницу Чалонга, никаких повреждений на нем обнаружено не было. Полиция сообщила, что уведомила об инциденте консульство России.

Семья прибыла на отдых в воскресенье и планировала оставаться на Пхукете 10 дней.

/TOURBUS.RU