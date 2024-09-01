Главная
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Новости
21 октября
«Островок В2В»: 80% зарубежных поездок россиян организуют турагентства

Сервис онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии подвел итоги высокого сезона


Picture background

Сервис онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок B2B» встретился с представителями туристических агентств, чтобы подвести итоги высокого сезона, обменяться новостями и поговорить о трендах и технологиях, которые будут определять развитие индустрии в будущем году.

Встреча собрала более 50 представителей туротрасли, - рассказали нам в пресс-службе компании.

 

Управляющий директор группы компаний «Островок» Дарья Кочеткова рассказала, что турагенты продолжают играть важную роль в индустрии — по данным РСТ, в 2024 году 80% выездных поездок россиян было организовано именно через агентства.

 

«К профессионалам обращаются, когда необходимо спланировать сложную поездку, например, за границу.

Поэтому расхожее мнение о том, что турагентов заменит искусственный интеллект, в очередной раз не подтверждается. Наоборот, клиенты всё больше ценят экспертизу и надежность профессионалов, а технологии служат турагентам инструментом оптимизации задач», — подчеркнула Дарья Кочеткова.

 

По словам эксперта, туристы все больше ждут от агентов индивидуального подхода. Согласно опросу «Островка B2B», проведенному среди 640 турагентов в сентябре, 72% профессионалов получали запрос от клиентов на адаптацию тура под их интересы и потребности.

 

Чаще всего агенты сталкиваются с просьбами забронировать дополнительные услуги: трансферы, страховки, eSIM, экскурсии.

Важным фактором для туристов остаётся и скорость обслуживания: согласно исследованиям, 52% клиентов обращаются к агентам ради экономии времени.

 

Эксперты обсудили и смещение географии туристического спроса в зарубежных направлениях. В частности, Дарья Кочеткова подчеркнула рост интереса к странам Азии и СНГ — за два года доля бронирований размещения через «Островок B2B2 в этих регионах увеличилась на 18 проц.

Этому способствовали восстановление прямого авиасообщения, упрощение условий въезда и развитие туристской инфраструктуры.

/TOURBUS.RU

 


