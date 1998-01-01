Президент Черногории: Страна «очень скоро» введет визы для россиян

Ведение виз лишит Черногорию важного преимущества для российских туристов

Как сообщает сегодня пресс-служба АТОР, власти Черногории вновь заговорили о введении визового режима для россиян.

Так, в интервью изданию POLITICO президент Черногории Яков Милатович сообщил, что его страна, поставившая перед собой цель вступить в ЕС к 2028 году, «очень скоро» введет визы для россиян в соответствии с требованиями Евросоюза.

При этом он признал, что власти пытаются как можно дольше откладывать запуск визового режима, чтобы сохранить туристический сектор, зависящий от российских туристов.

По данным официальной статистики, за первые 8 месяцев 2025 года в Черногории зафиксировали более 123,2 тыс. визитов россиян (+6,3% к аналогичному периоду 2024 года).

На долю российского рынка, который не имеет прямого авиасообщения с Черногорией, в этом году приходится 11% всего въездного потока страны – то есть каждый десятый турист в стране даже сейчас – россиянин.

За январь–август 2025 года количество российских прибытий в Черногорию в два раза больше, чем из Австрии, Чехии или Хорватии, в четыре раза больше, чем из Бельгии, Швеции или Нидерландов.

Черногория подала заявку на вступление в ЕС еще в 2008 году и получила статус кандидата в 2010 году. Однако процесс движется медленно – за 15 лет страна выполнила требования только по 7 из 33 необходимых разделов для вступления.

По данным POLITICO, власти надеются выполнить еще 5 пунктов до конца этого года.

Согласно статистике, в 2024 году Черногорию посетили почти 155 тыс. россиян, на долю которых пришлось более 2,7 млн ночевок (18,3% от общего количества ночевок иностранных гостей).

Пик российского туризма в Черногории пришелся на 2019 год – почти 385 тыс. визитов и 3,5 млн ночевок. Таким образом, по сравнению с допандемийным периодом, турпоток из РФ в Черногорию из-за отсутствия прямых рейсов сократился в 2,5 раза.

По мнению вице-президента АТОР, генерального директора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, введение дополнительных ограничений в виде туристических виз лишит Черногорию, пожалуй, последнего преимущества, из-за которого российские туристы выбирали это направление.

«Скорее всего, сохранится поток только тех, у кого в стране есть недвижимость и ВНЖ. Также продолжит ездить в Черногорию очень небольшая группа туристов, которым просто очень нравится эта страна. В цифрах этот объем спрогнозировать сложно», – говорит Артур Мурадян.

Черногория интересна природой и экскурсионными возможностями, при этом как пляжное направление оно значительно уступает той же Турции – как по качеству пляжей, так и по уровню инфраструктуры и сервиса.

Здесь крайне мало крупных отелей курортного типа, которые работают на «все включено».

К тому же пляжный сезон на Адриатике достаточно короткий: с июня по сентябрь, поясняет вице-президент АТОР.

По мнению Артура Мурадяна, введение виз Черногорией приведет к переориентации турпотока на безвизовую Турцию, в частности – на ее Эгейское побережье.

Как напомниет также АТОР, три последних летних сезона ПАКС возил туристов в Тиват на стыковочных рейсах авиакомпании Jazeera Airways.

Результатами сезона 2025 года в компании довольны: все рейсы выполнялись с загрузкой в 100%, и объемы продаж на 25% превысили плановые ожидания.

Основной спрос формируется на отели 4–5* среди разнообразной аудитории: семей с детьми, пар и больших компаний.

а сезон 2026 года ПАКС снова намерен поставить рейсы в Черногорию в партнерстве с Jazeera Airways. В компании рассчитывают анонсировать новую летнюю полетную программу в ноябре.

В ПАКС рекомендуют туристам ориентироваться на официальные решения властей и уверены, что Черногория останется безвизовой для российских граждан и в следующем году.

/TOURBUS.RU

Фото: apwork.com