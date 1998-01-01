Главная
21 октября
«Авито Путешествия» назвали регионы, где раньше всех планируют новогодние поездки

Ответственнее других к организации новогоднего путешествия подходят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей


Picture background

 

Технологическая платформа «Авито Путешествия» изучила, жители каких регионов активнее всего бронируют посуточное жилье на Новый год (31 декабря 2025 – 10 января 2026) и где они планируют встречать 2026-й.

Ответственнее других к организации новогоднего путешествия подходят жители Москвы и Московской области – на них приходится 17% от всех ранних бронирований на конец декабря и начало января.

Также в пятерку по этому показателю вошли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (доля: 8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (3%).

 

Те россияне, которые заранее забронировали посуточные квартиры на новогодние каникулы, потратят на их аренду в среднем по 3700 рублей в сутки. Самые экономные из топ-15 регионов – жители Саратовской и Челябинской областей, а также Башкортостана. У них средние затраты за ночь составят по 3500 рублей.

Средняя стоимость суток в загородном объекте на новогодние праздники при раннем бронировании составила 9500 рублей. Минимальные затраты на такое жилье у путешественников из Пермского края и Волгоградской области (сняли в среднем за 7900 рублей в сутки), Самарской области (8100 рублей) и Ставропольского края (8600 рублей).

 

Количество ранних бронирований посуточных квартир на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло на 10%. Чаще всего такое жилье заранее снимали в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (доли по 13%), Москве и Московской области (12%), Татарстане (7%), Ставропольском крае и Калининградской области (по 6%).

 

Загородные объекты на Новый год заранее чаще всего бронируют в Карелии (доля: 14%), Карачаево-Черкесии (7%), Адыгее (6%), Кемеровской области и Краснодарском крае (по 5%), Ярославской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае (по 4%). Средняя цена предложения по России на Новый год – 17 700 рублей.

Это на 8200 рублей больше, что по уже забронированным объектам. Год к году число ранних бронирований посуточных загородных объектов увеличилось на 38%.

 

В среднем в посуточных квартирах на новогодние праздники россияне планируют останавливаться на четыре ночи, в загородных домах – на три. Среднее количество гостей составляет три и пять человек соответственно.

 

Топ-15 направлений на Новый год по числу забронированных загородных объектов, данные «Авито Путешествий»

№ в рейтинге

регион

доля бронирований

цена предложения за ночь, рублей

число ночей

число гостей

1

Карелия

14%

17.300

3

5

2

Карачаево-Черкесия

7%

17.700

4

5

3

Адыгея

6%

15.700

3

6

4

Кемеровская область

5%

23.900

5

6

5

Краснодарский край

5%

13.500

4

5

6

Ярославская область

4%

17.500

3

6

7

Ленинградская область

4%

23.100

3

6

8

Ставропольский край

4%

11.200

5

5

9

Вологодская область

3%

17.400

2

5

10

Челябинская область

3%

25.400

3

6

11

Республика Алтай

3%

16.300

3

5

12

Владимирская область

3%

20.500

3

5

13

Московская область

3%

18.200

2

5

14

Башкортостан

2%

17.500

3

6

15

Кабардино-Балкария

2%

17.400

3

5

 

ФОТО: ИИ 


