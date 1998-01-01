|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
21 октября
«Авито Путешествия» назвали регионы, где раньше всех планируют новогодние поездки
Ответственнее других к организации новогоднего путешествия подходят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей
Технологическая платформа «Авито Путешествия» изучила, жители каких регионов активнее всего бронируют посуточное жилье на Новый год (31 декабря 2025 – 10 января 2026) и где они планируют встречать 2026-й.
Ответственнее других к организации новогоднего путешествия подходят жители Москвы и Московской области – на них приходится 17% от всех ранних бронирований на конец декабря и начало января.
Также в пятерку по этому показателю вошли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (доля: 8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (3%).
Те россияне, которые заранее забронировали посуточные квартиры на новогодние каникулы, потратят на их аренду в среднем по 3700 рублей в сутки. Самые экономные из топ-15 регионов – жители Саратовской и Челябинской областей, а также Башкортостана. У них средние затраты за ночь составят по 3500 рублей.
Средняя стоимость суток в загородном объекте на новогодние праздники при раннем бронировании составила 9500 рублей. Минимальные затраты на такое жилье у путешественников из Пермского края и Волгоградской области (сняли в среднем за 7900 рублей в сутки), Самарской области (8100 рублей) и Ставропольского края (8600 рублей).
Количество ранних бронирований посуточных квартир на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло на 10%. Чаще всего такое жилье заранее снимали в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (доли по 13%), Москве и Московской области (12%), Татарстане (7%), Ставропольском крае и Калининградской области (по 6%).
Загородные объекты на Новый год заранее чаще всего бронируют в Карелии (доля: 14%), Карачаево-Черкесии (7%), Адыгее (6%), Кемеровской области и Краснодарском крае (по 5%), Ярославской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае (по 4%). Средняя цена предложения по России на Новый год – 17 700 рублей.
Это на 8200 рублей больше, что по уже забронированным объектам. Год к году число ранних бронирований посуточных загородных объектов увеличилось на 38%.
В среднем в посуточных квартирах на новогодние праздники россияне планируют останавливаться на четыре ночи, в загородных домах – на три. Среднее количество гостей составляет три и пять человек соответственно.
Топ-15 направлений на Новый год по числу забронированных загородных объектов, данные «Авито Путешествий»
ФОТО: ИИ
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72