«Авито Путешествия» назвали регионы, где раньше всех планируют новогодние поездки

Технологическая платформа «Авито Путешествия» изучила, жители каких регионов активнее всего бронируют посуточное жилье на Новый год (31 декабря 2025 – 10 января 2026) и где они планируют встречать 2026-й.

Ответственнее других к организации новогоднего путешествия подходят жители Москвы и Московской области – на них приходится 17% от всех ранних бронирований на конец декабря и начало января.

Также в пятерку по этому показателю вошли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (доля: 8%), Краснодарского края (4%), Ростовской и Свердловской областей (3%).

Те россияне, которые заранее забронировали посуточные квартиры на новогодние каникулы, потратят на их аренду в среднем по 3700 рублей в сутки. Самые экономные из топ-15 регионов – жители Саратовской и Челябинской областей, а также Башкортостана. У них средние затраты за ночь составят по 3500 рублей.

Средняя стоимость суток в загородном объекте на новогодние праздники при раннем бронировании составила 9500 рублей. Минимальные затраты на такое жилье у путешественников из Пермского края и Волгоградской области (сняли в среднем за 7900 рублей в сутки), Самарской области (8100 рублей) и Ставропольского края (8600 рублей).

Количество ранних бронирований посуточных квартир на новогодние каникулы по сравнению с прошлым годом выросло на 10%. Чаще всего такое жилье заранее снимали в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге и Ленинградской области (доли по 13%), Москве и Московской области (12%), Татарстане (7%), Ставропольском крае и Калининградской области (по 6%).

Загородные объекты на Новый год заранее чаще всего бронируют в Карелии (доля: 14%), Карачаево-Черкесии (7%), Адыгее (6%), Кемеровской области и Краснодарском крае (по 5%), Ярославской и Ленинградской областях, а также в Ставропольском крае (по 4%). Средняя цена предложения по России на Новый год – 17 700 рублей.

Это на 8200 рублей больше, что по уже забронированным объектам. Год к году число ранних бронирований посуточных загородных объектов увеличилось на 38%.

В среднем в посуточных квартирах на новогодние праздники россияне планируют останавливаться на четыре ночи, в загородных домах – на три. Среднее количество гостей составляет три и пять человек соответственно.

Топ-15 направлений на Новый год по числу забронированных загородных объектов, данные «Авито Путешествий»

№ в рейтинге регион доля бронирований цена предложения за ночь, рублей число ночей число гостей 1 Карелия 14% 17.300 3 5 2 Карачаево-Черкесия 7% 17.700 4 5 3 Адыгея 6% 15.700 3 6 4 Кемеровская область 5% 23.900 5 6 5 Краснодарский край 5% 13.500 4 5 6 Ярославская область 4% 17.500 3 6 7 Ленинградская область 4% 23.100 3 6 8 Ставропольский край 4% 11.200 5 5 9 Вологодская область 3% 17.400 2 5 10 Челябинская область 3% 25.400 3 6 11 Республика Алтай 3% 16.300 3 5 12 Владимирская область 3% 20.500 3 5 13 Московская область 3% 18.200 2 5 14 Башкортостан 2% 17.500 3 6 15 Кабардино-Балкария 2% 17.400 3 5

ФОТО: ИИ