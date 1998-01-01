|
20 октября
Кабмин РФ: Правительство направит дополнительно 4,5 млрд рублей на льготные кредиты в сфере туризма
В 2025 году на эти цели уже было выделено около 25 млрд рублей
Правительство РФ направит дополнительно 4,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба кабмина.
"Из резервного фонда кабмина дополнительно выделено 4,5 млрд рублей для поддержки программы льготного кредитования инвесторов, реализующих проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма.
Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
С помощью этого механизма инвесторы могут получить льготный кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.
