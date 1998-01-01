Кабмин РФ: Правительство направит дополнительно 4,5 млрд рублей на льготные кредиты в сфере туризма

В 2025 году на эти цели уже было выделено около 25 млрд рублей

Правительство РФ направит дополнительно 4,5 млрд рублей на программу льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма, сообщает пресс-служба кабмина.

"Из резервного фонда кабмина дополнительно выделено 4,5 млрд рублей для поддержки программы льготного кредитования инвесторов, реализующих проекты, направленные на развитие внутреннего и въездного туризма.

Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.



Отмечается, что средства пойдут на субсидирование льготных кредитов, выданных на реализацию 35 инвестиционных проектов, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений.



"Рассчитываем, что такое финансирование позволит расширить туристическую инфраструктуру, что даст возможность путешественникам увидеть больше достопримечательностей и природных красот, которых так много в России, по достоинству оценить нашу многонациональную культуру и гостеприимство, и, конечно, поможет увеличению количества поездок по стране", - приводятся в сообщении слова г-на Мишустина.



Как поясняет «Интерфакс», программа выдачи льготных кредитов в сфере туризма была запущена правительством в 2021 году.

С помощью этого механизма инвесторы могут получить льготный кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.



В пресс-службе напомнили, что в 2025 году на эти цели предусмотрено порядка 25 млрд рублей. Программа реализуется в рамках федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

/TOURBUS.RU