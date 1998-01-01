|
20 октября
Туроператоры: Самые популярные направления отдыха в ноябре — Египет, Турция и ОАЭ
При этом по росту спроса на ноябрьские праздники и осенние каникулы лидируют Вьетнам и Китай
Турция, Египет и ОАЭ стали самыми популярными среди направлений организованного отдыха россиян на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, по росту спроса лидируют Вьетнам и Китай, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.
По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", в топ-10 лидеров по спросу на праздники входят Турция с долей 23,2% от общего объема продаж, Египет (22%), ОАЭ (12,3%), Таиланд (11,9%), Россия (7,6%), Китай (4,8%), Вьетнам (4,7%), Куба (2,5%), Мальдивы (2,4%), Шри-Ланка (2%).
Все зарубежные направления, за исключением Таиланда, заметно нарастили свои доли.
Так, объем заявок на путешествия в ОАЭ вырос на 65,6%, в Египет – на 60,6%, в Турцию – на 27,9% по сравнению с тем же периодом год назад. Спрос на туры во Вьетнам вырос в 4,2 раза, на Кубу – в 2,4 раза, на Мальдивы – в 2,3 раза", - говорится в сообщении.
По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Египет на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине ноября из Москвы и проживанием в отеле 4* на всё включено можно от 101 550 рублей, в отеле 5* – от 150 350 рублей.
В Арабских Эмиратах лучше всего продаются Фуджейра и Рас-эль-Хайма с привлекательными ценами на отели", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании туроператора Марина Макаркова.
Места еще есть, тем более что полетная программа в Анталью круглогодичная. Здесь также доступны недорогие и средние по ценам варианты размещения.
На этом направлении сошлось несколько очень важных для туристов факторов – много полетных программ, качественных отелей, хорошие цены плюс комфортный курс рубля. Возможно, отчасти отложенный спрос, потому что поехали и те, кому в прошлом году было дорого", - рассказала она.
Рост интереса к путешествиям в конце октября – начале ноября туроператоры связывают с увеличением числа выходных. Россияне в 2025 году будут отдыхать на День народного единства три дня – 2, 3 и 4 ноября.
/TOURBUS.RU
Иллюстрация: istockphoto.com
