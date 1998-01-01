Туроператоры: Самые популярные направления отдыха в ноябре — Египет, Турция и ОАЭ

Турция, Египет и ОАЭ стали самыми популярными среди направлений организованного отдыха россиян на осенние школьные каникулы и ноябрьские праздники, по росту спроса лидируют Вьетнам и Китай, сообщают сегодня «Интерфакс» и Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

По данным агрегатора пакетных туров "Слетать.ру", в топ-10 лидеров по спросу на праздники входят Турция с долей 23,2% от общего объема продаж, Египет (22%), ОАЭ (12,3%), Таиланд (11,9%), Россия (7,6%), Китай (4,8%), Вьетнам (4,7%), Куба (2,5%), Мальдивы (2,4%), Шри-Ланка (2%).

Все зарубежные направления, за исключением Таиланда, заметно нарастили свои доли.

Так, объем заявок на путешествия в ОАЭ вырос на 65,6%, в Египет – на 60,6%, в Турцию – на 27,9% по сравнению с тем же периодом год назад. Спрос на туры во Вьетнам вырос в 4,2 раза, на Кубу – в 2,4 раза, на Мальдивы – в 2,3 раза", - говорится в сообщении.



Средний чек на туры в Турцию на ноябрьские каникулы в этом году выше примерно на 3,2% по сравнению с прошлым годом и составляет 180,7 тыс. рублей. Египет и ОАЭ, напротив, подешевели на 8-9% - до 210 тыс. и 236,4 тыс. рублей.

По оценке "Слетать.ру", забронировать тур в Египет на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине ноября из Москвы и проживанием в отеле 4* на всё включено можно от 101 550 рублей, в отеле 5* – от 150 350 рублей.



В компании Coral Travel также отмечают хорошие продажи.

"В топ-3 у нас входят Турция, Египет и ОАЭ. При этом мест в Египет на рейсах в Хургаду и Шарм-эль-Шейх практически не осталось, в отелях также есть остановки продаж. Больше половины продаж приходится на курорт Шарм-эль-Шейх, самые популярные отели раскуплены, но дешевый и средний варианты размещения еще есть.

В Арабских Эмиратах лучше всего продаются Фуджейра и Рас-эль-Хайма с привлекательными ценами на отели", - рассказала руководитель отдела по связям с общественностью компании туроператора Марина Макаркова.



По словам эксперта, продажи отдыха в Турции на ноябрьские каникулы идут ожидаемо стабильно, в топе – отели Антальи.

Места еще есть, тем более что полетная программа в Анталью круглогодичная. Здесь также доступны недорогие и средние по ценам варианты размещения.



По словам гендиректора компании One Click Travel Анары Ураловой, хороший спрос на ноябрьские во многом поддержан благоприятным курсом рубля.

"Ноябрьские каникулы – сам по себе пиковый сезон, на эти даты традиционно бывает повышенный спрос. Сейчас уже некоторые объекты размещения полностью распроданы. Очень хороший спрос на Шарм-эль-Шейх, в это время здесь настоящий бархатный сезон, до 15 ноября мест из Москвы уже нет, из Екатеринбурга – до 8 ноября.

На этом направлении сошлось несколько очень важных для туристов факторов – много полетных программ, качественных отелей, хорошие цены плюс комфортный курс рубля. Возможно, отчасти отложенный спрос, потому что поехали и те, кому в прошлом году было дорого", - рассказала она.



В "Слетать.ру" отметили также двукратный рост поездок на каникулы в материковый в Китай. Забронировать тур в Китай на двоих на 7 ночей с вылетом в первой половине ноября из Москвы и проживанием в отеле 4* на завтраках можно от 113,8 тыс. рублей, в отеле 5* – от 123 тыс. рублей.



Как ранее сообщал РСТ, вырос также спрос на отдых в ноябрьские праздники и внутри России. Бронирования отелей увеличились на 16%, железнодорожных билетов – вдвое, авиабилетов – на 64%.

Рост интереса к путешествиям в конце октября – начале ноября туроператоры связывают с увеличением числа выходных. Россияне в 2025 году будут отдыхать на День народного единства три дня – 2, 3 и 4 ноября.

/TOURBUS.RU

Иллюстрация: istockphoto.com