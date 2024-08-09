Горячие авиановости

VietJet Air начала выполнять рейсы между Владивостоком и островом Фукуок/ Nordwind с 30 декабря запустит полетную программу из Москвы в Гоа/ Следователи проверяют обстоятельства инцидента с самолетом AZAL в Пулково

VietJet Air начала выполнять рейсы между Владивостоком и островом Фукуок

Вьетнамская авиакомпания VietJet Air (входит в состав Sovico Group) начала выполнять чартерные рейсы между Владивостоком и островом Фукуок (Вьетнам), первый полет состоялся в воскресенье, сообщила пресс-службы аэропорта Владивостока.

Рейсы будут осуществляться раз в десять дней, время в пути составит порядка 8 часов. Предусмотрена получасовая техническая посадка в Ханое без выхода пассажиров из самолета.

Перелеты из Владивостока на Фукуок ранее не выполнялись.

Как сообщалось, с 15 июня VietJet Air открыла чартерные рейсы между Владивостоком и Нячангом (Вьетнам).

VietJet Air создана в 2007 году, позиционируется как интернациональный лоукостер. Центральный офис находится в Хошимине.

Nordwind с 30 декабря запустит полетную программу из Москвы в Гоа

Авиакомпания Nordwind с 30 декабря запустит чартерную полетную программу из Москвы в индийский штат Гоа, она продлится до середины мая, сообщает пресс-служба перевозчика.

Как рассказали в компании, рейсы будут выполняться из аэропорта "Шереметьево" с частотой раз в 12/13 дней до середины мая.

На базе чартерных рейсов будут формировать пакетные туры крупные туроператоры. На борту туристам предложат питание.



"Сейчас в некоторых популярных у россиян азиатских странах, таких как Таиланд, Вьетнам или Китай, заканчиваются места в отелях на новогодние каникулы, не хватает и авиабилетов. Появление новой полетной программы расширяет ассортимент доступных направлений в новогодние праздники.

Тем более, что Гоа – популярное место пляжного отдыха россиян в праздничный период, так как многие отели организуют новогодние и рождественские ужины, а объекты более высокого уровня устраивают в дополнение к ним шоу-программы и салюты", - пояснила глава отдела по связям с общественностью Coral Travel Марина Макаркова.



Она добавила, что первый рейс отправится из Москвы 30 декабря в 2:35, прилет - в 12:30 по местному времени. Последующие рейсы будут вылетать из столицы в 23:25.



Следователи проверяют обстоятельства инцидента с самолетом AZAL в Пулково

Самолет авиакомпании AZAL ("Азербайджанские авиалинии"), следовавший из Петербурга в Баку, в ночь на понедельник совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы ВПП, начата доследственная проверка, сообщает в понедельник пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Отмечается, что причиной инцидента стала техническая неисправность: при взлете не убралась стойка шасси. После экстренной посадки воздушное судно выкатилось за пределы ВПП.

По данным СКР, никто не пострадал, самолет не получил повреждений.

Северо-Западная транспортная прокуратура также организовала проверку.

По данным прокуратуры, пассажиры рейса в 9.43 вылетели в Баку резервным бортом.

/TOURBUS.RU