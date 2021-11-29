|
|
20 октября
МИД РФ: Израиль посещать можно, Иран — не рекомендуется
В то же время Минэкономразвития пока не отменил рекомендации туроператорам не продавать туры в Израиль
МИД РФ не видит препятствий в посещении Израиля российскими туристами, в стране в настоящее время безопасно, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России со ссылкой со ссылкой на письмо министерства.
"Принимая во внимание относительную стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", - говорится в письме МИД РФ, полученным в ответ на запрос АТОР.
"С учетом сохранения рисков внезапной эскалации военно-политическое напряженности вокруг Ирана, усиленных мер внутренней безопасности и неполного восстановления местного туристического сектора после недавнего ирано-израильского вооруженного конфликта возобновление туристических поездок в Иран на данном этапе представляется преждевременным", - говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос туроператоров.
Тогда же Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров.
Фото: Пресс-служба Минтуризма Израиля
|
