МИД РФ: Израиль посещать можно, Иран — не рекомендуется

В то же время Минэкономразвития пока не отменил рекомендации туроператорам не продавать туры в Израиль

МИД РФ не видит препятствий в посещении Израиля российскими туристами, в стране в настоящее время безопасно, сообщает сегодня Ассоциация туроператоров России со ссылкой со ссылкой на письмо министерства.

"Принимая во внимание относительную стабилизацию ситуации в области безопасности в Израиле, препятствий для его посещения туристами из России в настоящее время не усматриваем", - говорится в письме МИД РФ, полученным в ответ на запрос АТОР.



Сейчас находящимся на территории Израиля российским гражданам рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности и избегать посещение районов, граничащих с Ливаном, а также Сектором Газа и западном берегам реки Иордан.



"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо строго выполнять указания израильских властей и при наличии такой возможности поддерживать оперативную связь с посольством России в Тель-Авиве", - подчеркнули в МИД.



При этом, как отметили в ассоциации, Минэкономразвития пока не отменил рекомендации туроператорам не продавать туры в эту страну.

"После официальной позиции МИД РФ турбизнес ожидает ее от регулятора. Было направлено письмо в Минэкономразвития. Ждем решения надзорного органа", - добавили в АТОР.



Рекомендация Минэкономразвития РФ не посещать Израиль с туристическими целями появилась на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке и действует с июня 2025 года.



МИД РФ также пока не рекомендует российским туристам посещать Иран, сообщает Ассоциация туроператоров России со ссылкой на письмо министерства.

"С учетом сохранения рисков внезапной эскалации военно-политическое напряженности вокруг Ирана, усиленных мер внутренней безопасности и неполного восстановления местного туристического сектора после недавнего ирано-израильского вооруженного конфликта возобновление туристических поездок в Иран на данном этапе представляется преждевременным", - говорится в ответе внешнеполитического ведомства на запрос туроператоров.



Рекомендация МИД РФ российским гражданам не посещать Иран действует с июня 2025 года, когда началось обострение конфликта между Ираном и Израилем.

Тогда же Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров.

Фото: Пресс-служба Минтуризма Израиля