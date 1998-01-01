|
20 октября
Посольство Японии объявило тендер на выбор визового центра
Туроператоры опасаются, что наличие посредника в визовых вопросах усложнит процесс выдачи виз
Посольство Японии объявило тендер на выбор визового центра. Как говорится в сообщении на сайте, большое воздействие на визовую работу в посольстве Японии, а также в генконсульстве в Санкт-Петербурге оказала «мировая тенденция в туризме, в связи с чем количество визовых заявлений от россиян, желающих посетить Японию с целью туризма, резко возросло и предположительно эта тенденция еще сохранится».
Туроператоры опасаются, что наличие посредника в визовых вопросах усложнит процесс выдачи виз. сообщает пресс-служьа РСТ.
Как уточнили по нашему запросу в посольстве Японии, в 2023 году количество выданных виз составило около 20 000, в 2024 году это число увеличилось до 51 000, то есть примерно в 2,6 раза. Только в сентябре 2025-го, по данным JNTO, в Японию въехали 21,2 тыс. россиян, что на 108% выше сентябрьской цифры 2024 года.
Поручая прием документов визовому центру, посольство стремится к рационализации этой работы, уменьшению времени ожидания. В рамках конкурсного отбора планируется выбрать одну компанию.
Участники конкурса будут уведомлены о результатах в течение ноября.
Планируется, что визовый центр подключится к работе с 9 января 2026 года.
Что касается стоимости виз, то в посольстве пояснили, что в ходе переговоров по контракту будут определены сроки подачи и получения документов, а также размер сборов.
Туроператоры восприняли новость настороженно. Генеральный директор компании «Сатмаркет» Ирина Сетун отметила, что желание посольства избавиться от нагрузки по приему документов и перенаправить потоки в визовый центр вполне понятно: «Объем заявлений в последний год был очень большой и продолжает расти, они хотят упорядочить этот процесс, избавиться от приема документов, по меньшей мере, от частных лиц».
Она напомнила, что в консульстве Японии не было как таковой аккредитации туроператоров: подавать документы своих туристов через отдельное окно могли все туркомпании. «Когда-то страны Балтии, передав полномочия по приему документов визовым центрам, оставили у себя подачу от туроператоров. Это было отличное решение, хорошо бы и консульство Японии сохранило за нами такую возможность. Сейчас мы приносим подготовленный пакет документов, процедура занимает минимальное количество времени», – заметила г-жа Сетун.
По ее мнению, с переводом подачи документов через визовый центр для туроператоров все усложнится: в отсутствие прямого контакта с консульством сложнее станет решать нестандартные вопросы, прояснять нюансы и т.д.
«Обычно напрямую в консульстве все это быстро решается, а вот визовые центры так не умеют, поэтому зачастую просто отказывают в приеме документов. Можно только надеяться, что процент отказов в визе не вырастет. Взаимодействие с визовыми центрами всегда усложняет жизнь. В случае с Японией, во-первых, виза станет платной, во-вторых, увеличатся сроки оформления», – подчеркнула она.
По словам заместителя начальника отдела выездного туризма BSI Group Екатерины Сикора, несмотря на очереди в посольство и увеличение сроков рассмотрения, визы выдавались и до сих пор выдаются до начала тура.
«Не было случаев, чтобы у туристов сорвалась поездка в Японию. А опыт работы с визовыми центрами показывает, что процесс подачи документов и получения готовых паспортов станет сложнее: по меньшей мере, увеличатся сроки рассмотрения заявлений, а также возникнут проблемы, связанные с использованием недобросовестными агентами программ по «отлову» свободных слотов и последующей их перепродажей. К тому же будет взиматься сервисный сбор», – пояснила Сикора.
В посольстве Японии уточнили, что документы от туроператоров также будут приниматься в визовом центре, аккредитация не планируется.
По статистике глобального сайта Японской национальной организация по туризму (JNTO), турпоток из России за 9 месяцев 2025 года составил 129,2 тыс. человек, это на 102,4% больше, чем годом ранее в аналогичный период.
Всего за 9 месяцев этого года в Японии побывали 31,7 млн иностранных гостей – на 17,7% больше, чем годом ранее.
