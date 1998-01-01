Новости

Открыта регистрация посетителей на MITT 2026

Более тысячи участников, новые маршруты и актуальные мероприятия деловой программы ждут посетителей 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT

Более 1 000 участников, новые маршруты, актуальные мероприятия деловой программы — все это ждёт посетителей 32-й Международной выставки туризма и индустрии гостеприимства MITT. Регистрация на мероприятие уже открыта.

MITT 2026 пройдёт с 11 по 13 марта 2025 года в Москве, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 1. На главном весеннем бизнес-событии отрасли представители различных направлений туристического рынка и индустрии гостеприимства смогут:

найти и сравнить предложения, необходимые для развития бизнеса;

получить актуальную аналитику рынка и определить потенциальные точки роста;

укрепить свой личный бренд;

наладить контакт с лидерами индустрии 50+ регионов России и 30+ стран мира.

Кто будет представлен на выставке?

Национальные и региональные туристические офисы — возможность познакомиться с предложениями десятков стран и регионов, увидеть новые направления и программы.

Туроператоры и турагентства — актуальные пакеты и продукты для индивидуальных туристов и корпоративных клиентов.

Отели и гостиничные сети — широкий выбор предложений от ведущих международных брендов и локальных операторов.

Медицинские компании, клиники, санатории — презентация санаторно-курортных программ, индивидуальных оздоровительных маршрутов и специальных программ для разных аудиторий.

IT-компании и экосистемы — современные технологии продвижения, онлайн-бронирования и автоматизации.

А также ОТА (онлайн-трэвел агентства), представители делового туризма, мобильные дома и глэмпинги, автотуризм и караванинг, музеи и парки.

Деловая программа выставки MITT ежегодно объединяет ведущих экспертов и заинтересованных профессионалов туристической и гостиничной отраслей. В 2025 году сессии с участием 265 спикеров посетили 3 807 человек, что составило 23% от общего числа уникальных участников выставки. В рамках программы прошли V Форум лидеров туристической отрасли и индустрии гостеприимства, образовательные семинары MITT Академия, специализированные конференции MITT Digital и тематические мероприятия, включая обсуждение вызовов индустрии глэмпингов.

Деловая программа MITT служит платформой для обсуждения актуальных трендов, представления аналитики и выработки стратегий развития рынка как внутри России, так и на международном уровне. Следите за обновлениями на официальном сайте, чтобы получить информацию о деловой программе и участии в MITT 2026.

MITT — ключевое бизнес-событие российского туристического рынка, где собираются крупнейшие национальные операторы, гостиничные сети и другие представители отрасли. Подготовьтесь к следующему мероприятию, чтобы расширить профессиональные контакты и ознакомиться с новыми предложениями лидеров индустрии.

MITT 2026 — это не только крупнейшее событие туристической отрасли, но и площадка, где формируется будущее рынка. Получите бесплатный билет по промокоду TB26MITT уже сегодня!

ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ

ФОТО: Пресс-служба MITT