17 октября
Red Wings: «У нас серьезные намерения развивать полетную программу в Израиль»
На встрече в посольстве Израиля Росссийская авиакомпания заявила, что собирается увеличить число рейсов в Тель-Авив и начать полеты в Эйлат
16 октября в Москве состоялась важная встреча, посвященная развитию авиасообщения и туристического потока между Россией и Израилем.
В переговорах приняли участие чрезычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации Симона Гальперин, генеральный директор авиакомпании Red Wings Александр Лебедев и глава представительства Министерства туризма Израиля в РФ Ксения Воронцова, - сообщили нам сегодня в пресс-службе Минтуризма Израиля.
Ключевым заявлением на встрече стали слова Александра Лебедева, генерального директора Red Wings: «У нас серьезные намерения развивать полетную программу в Израиль».
Он подчеркнул, что российские туристы ценят как круглогодичные возможности для пляжного отдыха, так и богатый культурный и исторический опыт, предлагаемый страной – от уникального национального парка Тимна недалеко от Эйлата до древнего Иерусалима.
Симона Гальперин, чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в РФ отметила: «Эйлат, южный и солнечный город-курорт, с нетерпением ожидает возвращение прямых рейсов и туристов из России и подготовил насыщенный событийный календарь на зиму 2025–2026, включающий международные фестивали джаза, вина, уличного театра и ряд других ярких мероприятий, способных обогатить впечатления туристов».
Ксения Воронцова, глава представительства Министерства туризма Израиля в РФ сообщила о планах заключения маркетинговых договоров с крупнейшими туроператорами РФ и предстоящей масштабной кампании в сети интернет для привлечения в страну российских путешественников.
Авиакомпания Red Wings выразила готовность активно развивать маршрутную сеть в Израиль, увеличивая число рейсов в Тель-Авив и Эйлат из различных городов России.
На сегодняшний день в Израиль осуществляются прямые перелеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Сочи.
“Встреча знаменует новый этап в развитии российско-израильских туристических отношений, обещая увеличить доступность и разнообразие предложений для путешественников, желающих посетить Святую Землю”, - заключили в пресс-службе.
/TOURBUS.RU
Фото пресс-службы Министерства туризма Израиля
