Новые прямые перелеты между Санкт-Петербургом и Касабланкой пообещал глава МИД Марокко Насер Бурита после переговоров с российскими коллегами. «Были запущены рейсы между Касабланкой и Москвой на еженедельной основе, это положительный фактор развития туризма. Запустим и рейсы из Касабланки в Санкт-Петербург для поддержания поступательного развития туристического сектора», – цитирует дипломата ТАСС. В пресс-службе аэропорта Пулково подтвердили факт переговоров. «Направление действительно интересное для российских туристов», – добавили представители аэропорта. Но кроме непосредственного «интереса для туристов» перевозчикам, особенно зарубежным, для открытия новых программ крайне важно соблюдение ряда условий. Между тем, как сообщает сегодня АТОР, одной из главных проблем, в том числе для авиаперевозчиков из стран Африки, помимо геополитики, является неуверенность авиакомпаний в загрузке рейсов. Несмотря на заявляемый на словах высокий интерес к международным перелетам, далеко не по каждому направлению пассажиры в итоге готовы покупать билеты. Примером этому служит опыт «соседней» авиакомпании Air Algerie, которая летом 2023 года пыталась открыть полетную программу в Северную столицу, но загрузка была низкой, планам развития этого направления не суждено было сбыться. Представители алжирского перевозчика недавно подтвердили нашему корреспонденту, что снятие рейсов было связано именно с низкой загрузкой. Для всех направлений, кроме Москвы, эта проблема стоит острее. Но у марокканского перевозчика шансов на успех, вероятно, несколько больше, - отмечают в АТОР. Во-первых, Марокко само по себе остается довольно интересным туристическим направлением. Это и пляж, и экскурсии. И всё это доступно россиянам без визы. Во-вторых, широкая маршрутная сеть перевозчика включает рейсы не только в Европу (к примеру, от Касабланки до Лиссабона — всего час полета), но также в Северную и Южную Америки. Не говоря уже о пунктах назначения в Африке. Второй причиной остается периодическое закрытие аэропортов. Особенно остро этот вопрос стоит для небольших перевозчиков, которым предельно важна оптимизация использования самолетов. А если борт «застревает» в России, то авиакомпания вынуждена корректировать расписание всех других рейсов, на которых он должен был быть задействован в следующие часы и даже дни. Например, задержка рейса Ethiopian Airlines в российском аэропорту обходится перевозчику в 60$ в час за каждого пассажира. «Авиакомпании хотят быть вне политики, но мы смотрим на коммерческую эффективность рейсов. И, естественно, выбираем те направления, куда выгодно летать. Как коммерческая компания мы не можем себе позволить терять деньги на рейсах в Россию, если они перестают быть для нас выгодными», – отметил в интервью АТОР представитель одного ближневосточного перевозчика. Несмотря на все это, для многих игроков авиарынка полеты в Петербург все равно представляют значительный интерес. Так, рейсы в Северную столицу собирается открыть кувейтская авиакомпания Jazeera. А планы венесуэльской Conviasa открыть полетную программу в Пулково со 2 ноября можно считать подтвержденными. /TOURBUS.RU Фото:airlinespotting.com

