17 октября
К чему приведет конкуренция туроператоров и новых агрегаторов?
Острая дискуссия, посвященная сотрудничеству с агрегаторами, прошла в рамках Форума туристических территорий
«Т-Банк», «Альфа-Банк», «Яндекс», Ozon, Wildberries, «Авито» активно развивают туристическое направление бизнеса. Экосистемы, банки, маркетплейсы обладают ресурсами, которые недоступны турфирмам – огромные клиентские базы, трафик и бюджеты.
В сентябре туроператор Fun&Sun подписал с Wildberries соглашение о партнерстве, в рамках которого маркетплейс начала продавать пакетные туры компании. Реализация турпакетов со скидкой в размере агентской комиссии 7% вызвала неоднозначную реакцию у турагентств.
По этому поводу, отвечая на вопросы участников дискуссионной панели в рамках Форума туристических территорий FTT-2025, генеральный директор Fun&Sun и соруководитель комитета РСТ по выездному туризму Владимир Рубцов подчеркнул, что видит в сотрудничестве с агрегаторами не угрозу рынку, а новые возможности для развития, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
«Приход больших экосистем в нашу сферу – огромный плюс для потребителя, так как они умеют работать с потребностями туристов, учитывают их изменения, финансовые возможности.
У них огромная база данных, они принесли цифровое знание о клиенте, что позволяет предлагать реально востребованные у туристов продукты», – сказал Рубцов.
Как отметила исполнительный директор платформы Bronevik.com Марина Гончаренко, несмотря на разделение туроператоры-агрегаторы, агрегаторы-отели, рынок устроен сложнее.
Это не противостояние, а сложная взаимозависимость игроков, многоуровневое партнерство.
Владимир Рубцов согласен: «Мы все в одной цепочке. «Островок» для Fun&Sun – поставщик предложений от отелей, мы, в свою очередь, продаем свои туры через агрегаторов «Т-Путешествия», Wildberries Travel, Ozon Travel.
И туристов агрегаторы в случае возникновения каких-либо проблем во время тура защищают именно через нас, мы, поставщик турпродукта, решаем эти вопросы. Мы друг другу и партнеры, и агенты».
Поэтому логично, полагает эксперт, что сейчас предпринимаются попытки возложить на всех участников этой цепочки одинаковую ответственность.
Бизнес должен действовать в одних правовых условиях, а не так, как сейчас, когда туроператоры законодательно зажаты со всех сторон, а деятельность агрегаторов почти не регулируется.
По словам г-на Рубцова, разговоры о конкуренции туроператоров с агрегаторами носят несколько надуманный характер. Агрегаторы не создают продукт, но их возможности охвата аудитории огромны.
«Например, у «Т-Путешествий» охват 55 млн человек, причем именно платежеспособной аудитории, что позволяет им делать турпродукт доступным и выгодным.
Всё, что работает на снижение стоимости для потребителя, можно только приветствовать. У агрегаторов свои клиенты, у нас – свои. К нам пойдут за экспертизой, знанием продукта.
Здоровая конкуренция – отличная вещь, она развивает рынок, помогает всем нам сосредоточиться на главном вопросе: какую ценность мы можем создавать для туриста», – сказал Владимир Рубцов.
Агрегаторам, по его мнению, предстоит еще свой путь развития. «Это отчасти напоминает ситуацию, в которой какое-то время назад находились туроператоры, в том числе, и мы, когда все предлагали всё. Мы конкурировали сначала за ассортимент, потом за агентов, потом за цены, пока не поняли, что отличаться и завоевывать свое место на рынке надо другим – созданием продукта, которого нет у других. И по этому пути сейчас идут многие компании.
Мы, например, создали свои детские клубы в отелях или дифференцировали отели для разных аудиторий туристов», – уточнил эксперт.
