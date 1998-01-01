Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» стартует 1 декабря

Вчера курорт получил звание лауреата сразу в трёх номинациях премии SKI Business Awards-2025

Зимний сезон 2025/2026 на сочинском курорте «Роза Хутор» стартует 1 декабря и продлится до 12 апреля, сообщает пресс-служба курорта/

Планируемая дата открытия трасс — 19 декабря. Курорт традиционно предложит качественную горнолыжную и туристскую инфраструктуру и самую большую зону катания в России – 105 километров трасс.

Будут работать 52 трассы всех уровней сложности, два сноупарка, учебные склоны, горнолыжная инфраструктура.

Гости смогут посетить круглогодичные аттракционы: родельбан, тюбинг, высокогорные качели и мосты, семейный каток в Ледовом дворце, Хаски-хутор, Парк альпак «Пача Мама» на высоте 1100 метров.

Для любителей гастрономического туризма открыты десятки ресторанов и кафе — от кофеен до заведений с блюдами высокой кухни. Любители событийного туризма оценят масштабные спортивные и музыкальные фестивали, которые «Роза Хутор» проведёт в зимнем сезоне.

Во время новогодних каникул гостей будут ждать рождественская ярмарка и резиденция Деда Мороза, тематические шоу для детей и взрослых, большая концертная программа в зале «Роза Холл».

Кроме того, в пресс-службе нам рассказали, что 16 октября на Форуме туристических территорий в Москве состоялась торжественная церемония вручения премий SKI Business Awards-2025.

«Роза Хутор» завоевал звание лауреата в трёх номинациях. А руководитель службы искусственного оснежения курорта признан лучшим в своей профессиональной номинации.

«Роза Хутор» стал лучшим горнолыжным курортом России и лучшим горнолыжным комплексом по версии портала ski.ru — объединяющего сообщество любителей зимнего спорта крупнейшего специализированного ресурса о горных лыжах и сноуборде.

Внедрённый на территории «Роза Хутор» IT-проект Yeti Coach признан лучшим российским IT-решением на горнолыжном комплексе. Система, использующая камеры высокого разрешения и алгоритмы компьютерного зрения для анализа техники катания, фактически способна заменить персонального тренера. Обученный на эталонных проездах ИИ анализирует ошибки и выдаёт персональные рекомендации.

По итогам катания с Yeti Coach 40% пользователей прошли повторные спуски, 4% — перешли на сайт горнолыжной школы для записи на занятия. Весной 2026 года о системе Yeti Coach расскажет одна из серий премьерного российского документального киберсериала об искусственном интеллекте.

Съемки проекта проходили в семи крупнейших городах страны.

В этом году оргкомитет премии оценивал не только вклад организаций и горнолыжных комплексов в целом, но и персональную роль специалистов и руководителей.

Победителем в номинации «Лучший специалист по оснежению горнолыжного курорта» стал Вячеслав Солдатенков, более 10 лет он возглавляет отдел искусственного оснежения на курорте «Роза Хутор».

/TOURBUS.RU

Фото: Пресс-служба "Роза Хутор"