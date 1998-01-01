Новости

РСТ: Проблема дороговизны и нехватки туристических автобусов обостряется

Вводимые в России новые правила расчета утилизационного сбора негативно скажутся на внутреннем и въездном туризме

Минпромторг предложил с 1 ноября 2025 года ввести в России новые правила расчета утилизационного сбора для легковых, легких коммерческих, грузовых автомобилей, а также спецтехники.

Сейчас в министерстве прорабатывают возможную отсрочку по введению новых тарифов для ввозимых из-за рубежа легковых автомобилей до 1 декабря, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов считает, что это решение Минпромторга может отрицательно сказаться на развитии въездного туризма.

«Повышение утильсбора отразится на перевозках и въездном туризме. По данным экспертов, в ближайшие годы стоимость ввоза новых автобусов, микроавтобусов и автомобилей для перевозки пассажиров возрастет многократно.

Без современных комфортабельных автобусов невозможно качественное обслуживание тургрупп, а значит, не удастся восстановить въездной поток иностранных туристов в Россию», – сказал он.

Как отметил г-н Кривоносов, в прошлом году российские туристы потратили на путешествия за рубеж существенно больше, чем иностранцы на поездки в Россию. Поэтому, по его мнению, «на въездном туризме бюджет может потерять больше, чем заработать на утильсборе с туристических автобусов, которые никто не сможет купить».

Проблема дороговизны и нехватки туристических автобусов для внутреннего и въездного туризма стоит остро, и Российский союз туриндустрии неоднократно ее поднимал. По данным экспертов отраслевого союза, огромную роль в удорожании автобусной перевозки сыграла индексация утилизационного сбора для юрлиц в августе 2023 года.

В итоге приобретение китайского автобуса в России в 2024 году в зависимости от класса обходилось уже на 70-300% дороже, чем год назад. Его базовая стоимость – 13-16 млн рублей, хотя в самом Китае они стоят 7,5-10 млн рублей.

Надбавка достигает 40% от общей стоимости.Это разного рода сборы, прежде всего, таможенный (1,5 млн) и утилизационный, который в августе 2023 года составлял менее 600 тыс. рублей, а сейчас – 1,8 млн.

Одной из мер по снижению стоимости иностранного автобуса в РСТ считают отмену или снижение таможенного и утилизационного сборов хотя бы на период, пока не будет налажено серийное производство отечественных автобусов туристического класса.

Турбизнес готов покупать отечественные туристические автобусы, но здесь также есть нерешенные вопросы.

По мнению экспертов РСТ, при предварительной рыночной стоимости отечественных моделей туристических автобусов 17 млн рублей для обновления парка, поддержки отечественных производителей и чтобы избежать резкого роста среднерыночных цен на фрахт туравтобусов, надо применить одновременно две меры поддержки в отношении их закупки – выделить субсидию заводам (до 12,5% от стоимости единицы техники) и ввести льготный лизинг по ставке 6,8%.

Минпромторг считает достаточной при приобретении в лизинг отечественного автобуса туристического класса скидку в 2 млн рублей. РСТ не согласен с этим подходом. Сейчас такой автобус стоит в среднем 17 млн рублей, и это без дилерских наценок и дополнительного оборудования. Скидка уменьшит эту цену до 15 млн рублей, при этом популярные китайские модели, которые уже используются в туризме, стоят также 15-16 млн рублей, причем, у них уже есть налаженная сеть обслуживания, склады запчастей.

При таком ценовом паритете малый и средний турбизнес и транспортные компании будут отдавать предпочтение иностранной технике.

Письмо с позицией РСТ по этому вопросу направлено заместителю министра промышленности и торговли Альберту Каримову.

Летом 2024 года по поручению министра экономического развития Максима Решетникова представители РСТ посетили отечественные заводы-производители автобусов туристического класса «ГАЗ», «Волгабас», «Камаз» и «Соллерс» в Елабуге.

По результатам поездок была подготовлена сравнительная таблица автобусов, продемонстрированных на производственных площадках. Кроме того, с учетом мнения турбизнеса, транспортных компаний, был подготовлен анализ преимуществ представленных моделей.

Письмо со всеми выкладками направлено главе Минэкономразвития Максиму Решетникову.

/TOURBUS.RU

Иллюстрация: Freepic/ открытая лицензия