Новости

«Аэрофлот» готовится к переходу на зимнее расписание

В зимнем расписании Группы «Аэрофлот» - более 280 маршрутов, включая рейсы в Египет, Турцию, Китай, Индию, Вьетнам, Таиланд, на Кубу, Шри-Ланку и Мальдивы

«Аэрофлот» с 26 октября переходит на новое сезонное расписание, которое будет действовать по 28 марта 2026 года включительно. В зимнем расписании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» предложат пассажирам более 280 маршрутов, из них более 150 — минуя Москву.

Общее количество маршрутов Группы «Аэрофлот» составит 283, что на 9 больше, чем минувшей зимой, - сообщили нам сегодня в пресс-службе авиакомпании.

Внутренняя сеть Группы — это 147 маршрутов, которые охватывают 65 городов России. Международная сеть в предстоящем сезоне охватит 47 городов в 19 странах.

В сезоне «Зима-2025/2026» Аэрофлот будет летать по 156 маршрутам, авиакомпания «Россия» — по 105 маршрутам, лоукостер «Победа» — по 85 маршрутам.

Новые и возобновлённые направления. По сравнению с зимним расписанием прошлого года, в предстоящем сезоне авиакомпании Группы предложат новые рейсы, среди которых рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик, Краснодар, из Краснодара в Ереван, Стамбул, Дубай, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, из Новосибирска в Краснодар, Гоа, Нячанг (Камрань) и многие другие.

Программа полётов к зарубежным местам отдыха из Москвы включает прямые рейсы в Анталью, Бангкок, Пхукет, Гоа, Дели, Гавану, Варадеро, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Абу-Даби, Дубай, Коломбо, Мале, Маэ, Пекин, Шанхай, Санья, Хошимин, Нячанг, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и др.

Любители экзотического отдыха смогут воспользоваться прямыми рейсами из регионов России:

• в Бангкок и Пхукет из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Хабаровска;

• в Санья из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска;

• в Нячанг из Екатеринбурга, Владивостока, Иркутска, Новосибирска.

Кроме этого, Группа «Аэрофлот» совместно с туроператором «Библио-Глобус» предложит туристическую программу полётов в Египет, минуя Москву, из 9 городов России.

Полёты в Хургаду и Шарм-эль-шейх будут выполняться из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Уфы и Челябинска.

Авиакомпании Группы «Аэрофлот» в предстоящем сезоне планируют из Северной столицы полёты по 50 направлениям, из них 37 маршрутов — по России.

«Аэрофлот» добавит 6 направлений к зиме 24/25 и будет летать из «Пулково» в Москву, Екатеринбург, Иркутск, Краснодар, Новосибирск, Сочи, Бангкок, Дубай, Ереван, Пхукет, Самарканд, Санья, Ташкент, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.

В зимнем расписании Группа «Аэрофлот» будет выполнять из сибирского хаба полёты по 30 направлениям, из них 21 направление — по России.

Программа полётов из Екатеринбурга в новом расписании включает 18 направлений.

«Аэрофлот»«будет летать из столицы Урала в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Бангкок, Дубай, Гоа, Ереван, Нячанг, Пхукет, Санья, Стамбул, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.

Авиакомпания «Россия» планирует собственные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи.

«Победа» планирует выполнять из Екатеринбурга прямые полёты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Анталью.

Программа полётов из Сочи включает 16 направлений.

Авиакомпания «Россия» будет выполнять полёты из Сочи в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Пермь, Самару, Уфу, Ереван, Стамбул, Анталью и Дубай.

«Победа» будет летать из Сочи в Москву, Екатеринбург, Казань, Киров, Самару, Саратов, Пермь, Уфу и Челябинск.

Программа полётов из Краснодара включает 12 направлений.

«Аэрофлот» будет летать из столицы Кубани в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск, Уфу, Ереван, Дубай, Стамбул, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.

/TOURUS.RU