Сибирякам откроют все секреты петербургского туризма

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 21-24 октября в Омске, Новосибирске, Кемерово и Красноярске

Серия выездных профессиональных роуд-шоу Санкт-Петербурга в российских регионах, стартовавшая в середине года в Центральной России и продолжившаяся в Приволжье и на Урале, завершится в конце октября в Сибири.

Пятое по счету в этом году роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 21-24 октября в четырёх городах Сибирского федерального округа – Омске, Новосибирске, Кемерово и Красноярске.

Организаторы региональных b2b-мероприятий для компаний сферы туризма и гостеприимства Северной столицы – Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.

Делегация профессионалов Петербурга, выезжающая в сибирское роуд-шоу, – очень представительная.

Она объединяет ведущих игроков туристского рынка – туроператоров, отели, а также музей, судоходную и авиа- компании. В каждом из четырёх сибирских городов роуд-шоу участники проведут презентации и деловые переговоры в ходе воркшопов.

Опросы посетителей в регионах подтверждают: живое общение «лицом к лицу» по-прежнему актуально, наиболее эффективно для налаживания бизнес-связей и не может быть полностью заменено онлайном.

В рамках роуд-шоу петербургские участники проведут в каждом городе презентации своих туристских возможностей. Спектр их предложений очень обширный – он включает классические экскурсионные маршруты, показ интересных локаций Новой туристской географии, различные виды поездок для школьников, новогодние турпакеты.

Как отмечают организаторы, во всех регионах РФ, где уже прошли роуд-шоу, неизменно высокий интерес вызывали экологические, патриотические туры, а также профориентационные программы для старшеклассников.

Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» становится ярким событием в каждом городе проведения. На одной площадке собирается до 100 представителей местного турбизнеса.

Как отмечают региональные агентства, мероприятия превращаются для них в полноценные образовательные дни, посвященные одному из самых популярных у туристов направлений в России.

В свою очередь, петербургские участники подчеркивают реально высокую отдачу от роуд-шоу: зачастую заявки из регионов на туры в Петербург и проживание в отелях города приходят к ним сразу по «горячим» следам.

Дата, время и место проведения мероприятий в городах роуд-шоу

«Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:

21 октября, 10:00 – 15:00, Омск, Cosmos Omsk Hotel, наб. Тухачевского, д. 10

22 октября, 10:00 – 15:00, Новосибирск, отель Azimut, ул. Ленина, д. 21

23 октября, 09:30 – 14:30, Кемерово, отель «Олимп-Плаза», ул. Рукавишникова, д. 20

24 октября, 13:00 – 18:00, Красноярск, отель Hilton Garden inn Krasnoyarsk, ул. Молокова, д. 37

Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

- Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк;

- Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга;

- Воркшоп в формате биржи деловых контактов;

- Итоговый фуршет и розыгрыш призов.

Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»

• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;

• туроператоры: «Интурист», «Премьера», «Дельта Невы», «Петротур», «Музыка Путешествий», «Серебряное кольцо», «Арт-Тревел», «Невские сезоны»;

• отели «Астория», «Англетер»;

• Государственный музей политической истории России;

• туристская судоходная компания «АСТРА МАРИН»;

• авиакомпания Nordwind Airlines.

Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия

Регистрация для участия обязательна!

Ждем вас на главном профессиональном туристическом роуд-шоу Санкт-Петербурга!