16 октября
Сибирякам откроют все секреты петербургского туризма
Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 21-24 октября в Омске, Новосибирске, Кемерово и Красноярске
Серия выездных профессиональных роуд-шоу Санкт-Петербурга в российских регионах, стартовавшая в середине года в Центральной России и продолжившаяся в Приволжье и на Урале, завершится в конце октября в Сибири.
Пятое по счету в этом году роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» пройдёт 21-24 октября в четырёх городах Сибирского федерального округа – Омске, Новосибирске, Кемерово и Красноярске.
Организаторы региональных b2b-мероприятий для компаний сферы туризма и гостеприимства Северной столицы – Комитет по развитию туризма и Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга.
Делегация профессионалов Петербурга, выезжающая в сибирское роуд-шоу, – очень представительная.
Она объединяет ведущих игроков туристского рынка – туроператоров, отели, а также музей, судоходную и авиа- компании. В каждом из четырёх сибирских городов роуд-шоу участники проведут презентации и деловые переговоры в ходе воркшопов.
Опросы посетителей в регионах подтверждают: живое общение «лицом к лицу» по-прежнему актуально, наиболее эффективно для налаживания бизнес-связей и не может быть полностью заменено онлайном.
В рамках роуд-шоу петербургские участники проведут в каждом городе презентации своих туристских возможностей. Спектр их предложений очень обширный – он включает классические экскурсионные маршруты, показ интересных локаций Новой туристской географии, различные виды поездок для школьников, новогодние турпакеты.
Как отмечают организаторы, во всех регионах РФ, где уже прошли роуд-шоу, неизменно высокий интерес вызывали экологические, патриотические туры, а также профориентационные программы для старшеклассников.
Роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» становится ярким событием в каждом городе проведения. На одной площадке собирается до 100 представителей местного турбизнеса.
Как отмечают региональные агентства, мероприятия превращаются для них в полноценные образовательные дни, посвященные одному из самых популярных у туристов направлений в России.
В свою очередь, петербургские участники подчеркивают реально высокую отдачу от роуд-шоу: зачастую заявки из регионов на туры в Петербург и проживание в отелях города приходят к ним сразу по «горячим» следам.
Дата, время и место проведения мероприятий в городах роуд-шоу
«Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»:
21 октября, 10:00 – 15:00, Омск, Cosmos Omsk Hotel, наб. Тухачевского, д. 10
22 октября, 10:00 – 15:00, Новосибирск, отель Azimut, ул. Ленина, д. 21
23 октября, 09:30 – 14:30, Кемерово, отель «Олимп-Плаза», ул. Рукавишникова, д. 20
24 октября, 13:00 – 18:00, Красноярск, отель Hilton Garden inn Krasnoyarsk, ул. Молокова, д. 37
Программа роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
- Регистрация посетителей и приветственный кофе-брейк;
- Презентация туристских возможностей Санкт-Петербурга и участников из Санкт-Петербурга;
- Воркшоп в формате биржи деловых контактов;
- Итоговый фуршет и розыгрыш призов.
Участники роуд-шоу «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!»
• Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга;
• туроператоры: «Интурист», «Премьера», «Дельта Невы», «Петротур», «Музыка Путешествий», «Серебряное кольцо», «Арт-Тревел», «Невские сезоны»;
• отели «Астория», «Англетер»;
• Государственный музей политической истории России;
• туристская судоходная компания «АСТРА МАРИН»;
• авиакомпания Nordwind Airlines.
Программа мероприятий роуд-шоу и регистрация для участия
Регистрация для участия обязательна!
Ждем вас на главном профессиональном туристическом роуд-шоу Санкт-Петербурга!
