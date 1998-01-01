|
туристический бизнес
для профессионалов
16 октября
Кубинский отель Sierra Cristal 5* перешел под управление Cosmos Hotel Group
Это первый международный курортный отель, которым будет управлять ведущий российский гостиничный оператор
Российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group будет управлять пятизвездочным отелем в провинции Ольгин на Кубе, сообщает пресс-служба компании.
"Cosmos Hotel Group и кубинская туристическая группа Gaviota S.A. подписали соглашение об управлении отелем Sierra Cristal 5*, расположенным в провинции Ольгин. Отель начнет работать под названием Sierra Cristal by Cosmos Hotels", - говорится в сообщении.
В настоящий момент мы ведем переговоры по новым объектам курортных и городских отелей, которые будут работать под управлением и по франшизе Cosmos", – отметил на церемонии подписания г-н Биба.
Gaviota Group – один из крупнейших туристических операторов Кубы. В портфель компании входит более 45 тыс. номеров в 27 туристических центрах страны. В управлении Cosmos Hotel Group в России находятся 43 отеля категории от 3 до 5*.
«Цены в отеле будут зависеть от рынка – от загрузки и потребностей туристов. Цены на Кубе достаточно доступные.
Иногда бывает, что билеты на остров стоят дороже, чем проживание в гостинице. А если сравнивать отдых на Кубе с отдыхом в России, то тут может получиться, что слетать на Кубу будет дешевле», – цитирует г-на Бибу АТОР .
Еще одним преимуществом отдыха на курорте Ольгин Александр Биба назвал возможность производить все расчеты в России. Как напомнили эксперты, на Кубе также можно оплачивать товары и услуги в курортных зонах по картам «Мир», чего нельзя себе позволить в других странах.
На вопрос о стратегии развития курорта Ольгин г-н Биба назвал сильные стороны провинции – нетронутую природу и современную инфраструктуру.
«На этом курорте пока не так много туристов из России, но мы проводим большую работу с туроператорами и авиакомпаниями, в том числе зарубежными, чтобы направить в Ольгин дополнительный турпоток. Мы сделаем все возможное, чтобы привезти российское гостеприимство на Кубу и будем рады сделать это через наш бренд», – подвел итог глава Cosmos Hotel Group.
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и призвал ускорить запуск российских инвестпроектов на Кубе.
Он обратился к Эстебану Ласо Эрнандесу с просьбой "оказать содействие в скорейшем запуске российских инвестпроектов на Кубе".
/TOURBUS.RU
Фото: пресс-служба компании Cosmos Hotel Group
