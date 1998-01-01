Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
16 октября
Кубинский отель Sierra Cristal 5* перешел под управление Cosmos Hotel Group

Это первый международный курортный отель, которым будет управлять ведущий российский гостиничный оператор


 

Российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group будет управлять пятизвездочным отелем в провинции Ольгин на Кубе, сообщает пресс-служба компании.

"Cosmos Hotel Group и кубинская туристическая группа Gaviota S.A. подписали соглашение об управлении отелем Sierra Cristal 5*, расположенным в провинции Ольгин. Отель начнет работать под названием Sierra Cristal by Cosmos Hotels", - говорится в сообщении.


Соглашение подписали президент Cosmos Hotel Group Александр Биба и президент группы Gaviota S.A Карлос Мигель Латуфф Карменате в рамках Форума туристических территорий, который проходит в Москве 15 и 16 октября.

"Это первый международный курортный отель, которым будет управлять Cosmos Hotel Group. Куба – одно из самых узнаваемых туристических направлений в мире. Международные проекты являются частью долгосрочной стратегии Cosmos Hotel Group.

В настоящий момент мы ведем переговоры по новым объектам курортных и городских отелей, которые будут работать под управлением и по франшизе Cosmos", – отметил на церемонии подписания г-н Биба.

Как уточняют в компании, Sierra Cristal – гостиничный комплекс категории 5* на 640 номеров, построенный в 2024 году. Он расположен в 25 км от города Антилья в провинции Ольгин на первой береговой линии, рассчитан на 640 номеров. В отеле – несколько ресторанов и баров, спа-центр, три бассейна.

 

Gaviota Group – один из крупнейших туристических операторов Кубы. В портфель компании входит более 45 тыс. номеров в 27 туристических центрах страны. В управлении Cosmos Hotel Group в России находятся 43 отеля категории от 3 до 5*.

 

«Цены в отеле будут зависеть от рынка – от загрузки и потребностей туристов. Цены на Кубе достаточно доступные.

Иногда бывает, что билеты на остров стоят дороже, чем проживание в гостинице. А если сравнивать отдых на Кубе с отдыхом в России, то тут может получиться, что слетать на Кубу будет дешевле», –  цитирует г-на Бибу АТОР .

Еще одним преимуществом отдыха на курорте Ольгин Александр Биба назвал возможность производить все расчеты в России. Как напомнили эксперты, на Кубе также можно оплачивать товары и услуги в курортных зонах по картам «Мир», чего нельзя себе позволить в других странах.

 

На вопрос о стратегии развития курорта Ольгин г-н Биба назвал сильные стороны провинции – нетронутую природу и современную инфраструктуру.

«На этом курорте пока не так много туристов из России, но мы проводим большую работу с туроператорами и авиакомпаниями, в том числе зарубежными, чтобы направить в Ольгин дополнительный турпоток. Мы сделаем все возможное, чтобы привезти российское гостеприимство на Кубу и будем рады сделать это через наш бренд», – подвел итог глава Cosmos Hotel Group.

 

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочей встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и призвал ускорить запуск российских инвестпроектов на Кубе.

"Куба популярна среди наших граждан, на это в том числе влияет запуск карты "Мир" и возобновление прямых рейсов авиакомпании "Россия". Расширяется круг потенциальных российских инвесторов, готовых к освоению перспективных ниш кубинского рынка. Вместе мы преодолеваем санкционные барьеры, укрепляя международную стабильность и многополярный мир", – цитировала г-на Чернышенко пресс-служба вице-премьера.

Он обратился к Эстебану Ласо Эрнандесу с просьбой "оказать содействие в скорейшем запуске российских инвестпроектов на Кубе".

/TOURBUS.RU

 

Фото: пресс-служба компании Cosmos Hotel Group

 


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 