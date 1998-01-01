Новости

День профессионалов туризма прошёл в Северной столице

54-я серия региональных роуд-шоу «Турбизнес» на этой неделе переместилась с Урала в Санкт-Петербург

Осенний воркшоп «Турбизнес» на берегах Невы традиционно прошел вчера с большим успехом — его посетило более ста представителей туристических компаний С-Петербурга.

Делегация участников меропрятия включала 10 компаний, представлявших самые разные сектора туристического рынка. В их числе — ведущие туроператоры по внутреннему и выездному туризму, отели и гостиничные сети, онлайн-сервисы.

География предложений охватила главные туристические регионы страны - Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Сочи и Краснодарский край, а также многие популярные и достаточно новые зарубежные направления.

В частности, туроператор BSI Group, работающий на туристическом рынке 35 лет, представил туры в Европу и Азию, образование за рубежом, услуги консьерж-сервиса и организации деловых поездок. Российская компания Mantera Travel презентовала собственные отели в Сочи, горнолыжный курорт Красная поляна, тематические парки группы компаний Mantera.

Большое внимание посетители воркшопа проявили к продуктам Sikora - нового онлайн-сервиса по бронированию и оформлению тревел-услуг для турагентов.

Неизменный интерес вызвала презентация постоянного участника роуд-шоу -столичного гостиничного комплекса «Измайлово» Гамма и Дельта.

Традиционно много мастер-классов в рамках воркшопа были посвящены Санкт-Петербургу.

Туроператор «Петротур» презентовал гостям туры «для любознательных людей» - профориентационные, образовательные, с посещением предприятий Петербурга.

Оператор «Арт Выборг» посвятил своё выступление ставшими популярными комбинированным маршрутам Петербург - Выборг, Выборг - Карелия.

Из зарубежных направлений высокий интерес посетители проявили к безвизовым программам в Китай и еще недавно «закрытой» Северной Корее от туроператора «Восток Интур».

Туроператор нового поколения Let’s Fly представил агентствам широкий круг своих туров - от пакетных и экскурсионных до речных и морских круизов.

Программа роуд-шоу «Турбизнес», проходившего в петербургском отеле Emerald, включала бизнес-завтрак для директоров петербургских компаний, цикл презентаций и мастер-классов, а также деловое общение на воркшопе.

В ходе бизнес-завтрака и делового общения посетители особенно интересовались осенне-зимними программами в Москве, Петербурге, Карелии, Сочи и на горнолыжных курортах Кавказа, зарубежными направлениями - ОАЭ, Таиландом, Китаем, Вьетнамом и другими.

Большинство презентаций завершались лотереей, где разыгрывались ценные призы – проживание в отелях Москвы, Петербурга, Сочи, экскурсии, различные сувениры.

Следующий воркшоп «Турбизнес» пройдёт уже завтра в Минске.

Программа и регистрация для участия в деловых мероприятиях в столице Беларуси.

Фото: Медиахолдинг "Турбизнес"