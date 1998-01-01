Новости

В ОАЭ обновили таможенные правила для путешественников

Декларацию должны подавать все, кто ввозит или вывозит сумму, превышающую $16.300

Федеральное управление по вопросам идентификации личности, гражданства, таможни и охраны портов безопасности Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало обновленные таможенные правила для прибывающих и вылетающих из страны путешественников — сообщает портал «Русские Эмираты» со ссылкой на Golf News.

Согласно документу, путешественники обязаны декларировать наличные средства, драгоценности и ограниченные к ввозу предметы. Нарушение этих требований может привести к конфискации имущества или юридическим санкциям.

В соответствии с Единым таможенным кодексом, декларацию должны подавать все, кто ввозит или вывозит сумму, превышающую 60 тысяч дирхамов ($16.300), а также ценные бумаги на предъявителя, драгоценные металлы или камни.

Для личных вещей и подарков установлены льготы: их общая стоимость не должна превышать 3 тысяч дирхамов ($813), предметы должны быть некоммерческими и предназначенными для личного пользования.

Путешественники могут ввозить и вывозить не более 200 сигарет или эквивалентное количество табака для трубок и кальяна. Превышение лимита облагается таможенными пошлинами.

Отдельно опубликован список запрещенных к ввозу и вывозу товаров, включающий наркотические вещества, игровые автоматы, нейлоновые рыболовные сети, сырую слоновую кость, фальшивые деньги, использованные или восстановленные шины, радиоактивные материалы и лазерные указки с красным лучом.

Запрещен также ввоз печатной и визуальной продукции, нарушающей религиозные или моральные ценности ОАЭ.

Ряд категорий товаров допускается к ввозу только после получения разрешения компетентных органов.

К ним относятся живые животные и растения, удобрения, пестициды, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, медицинские препараты и оборудование, радиоаппаратура, алкоголь, косметика, а также необработанные алмазы.

По оценкам туроператоров, ОАЭ войдет в ТОП-3 самых популярных направлений зимы. Уже сейчас темпы продаж туров в эту страну на зимний сезон выросли до 30%, а объем блочной перевозки увеличен на 25% в сравнении с прошлым годом, - сообщила ранее пресс-служба АТОР.

По предварительным оценкам, у Space Travel и «Русского Экспресса» в зимнем сезоне ОАЭ находится на первом месте по объемам продаж, а у Coral Travel занимает вторую строчку рейтинга. У туроператора PAC Group ОАЭ входит в тройку лидеров по спросу, а у Pegas Touristik, Anex, Fun&Sun, «Интуриста» – в ТОП-5.

АТОР отмечает, что уже сейчас большая доля продаж туроператоров в ОАЭ приходится на новогодний период. У некоторых туроператоров на праздники приходится до 20% продаж.

В предстоящем зимнем сезоне объем блочных полетных программ туроператоров в Дубай увеличен почти на 25%, а Шарджу – на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

/TOURBUS.RU

Изображение: ИИ