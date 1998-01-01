Новости

«Яндекс Путешествия»: Спрос на путешествия в Китай вырос в 2,4 раза

Ресурс подвел итоги первого месяца введения Китаем безвиза для россиян

Спустя месяц после введения безвизового режима въезда в Китай для россиян, спрос на путешествия в Поднебесную продолжает сохраняться на высоком уровне. Интерес к стране наблюдается как при планировании повседневных поездок, так и для отдыха в период ноябрьских и новогодних праздников. Об этом говорят данные «Яндекс Путешествий».

Спустя месяц после введения безвиза количество бронирований отелей в Поднебесной выросло в 2,4 раза, чем до введения безвиза, число авиабилетов — в 5 раз превышает показатели предыдущего периода. Наибольшим спросом пользуются традиционно-популярные у туристов направления: Шанхай (29% от общего числа бронирований зарубежных отелей), Пекин (23%), Гуанчжоу (9%).

Чаще всего путешественники отправляются в Поднебесную вдвоем и останавливаются в отелях на 5 дней.

Больше всего «китайских бронирований» совершили путешественники из Москвы и Московской области (33% от всех бронирований), на втором месте — петербуржцы (8%), замыкают тройку по итогам месяца безвиза новосибирцы (4%).

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин отмечает:

«Китай стал настоящим хитом выездного туризма для россиян этой осенью. Интерес к направлению продолжает расти, и к Новому году спрос на отдых в поднебесной среди самостоятельных туристов может вырасти до 2,5-3 раз.

Таким образом Китай может уверенно войти в топ-5 зарубежных направлений на Новый год, а мы увидим новый тренд – колоритные китайские улочки вместо европейских рождественских ярмарок».

Путешественники, действительно, уже начали чаще выбирать Китай для новогодних поездок. С момента введения безвизового режима доля направления выросла на 6%.

Если в августе Китай входил в топ-10 направлений для зарубежных авиаперелетов, то на период будущих новогодних праздников занял второе место.

Средняя цена за ночь в отелях Поднебесной составляет 10 390 рублей.

В числе выгодных направлений — Чэнду (6 100 рублей), Сиань (6 130 рублей), Иу (6 480 рублей).

/TOURBUS.RU

Фото: TB/ M.Shugaev