15 октября
Туроператоры: В бархатный сезон стоимость отдыха в Турции снизилась на 30%
Полетные программы туроператоров из городов России в Анталью и на Эгейское побережье будут выполняться до середины ноября
Стоимость отдыха в Турции в октябре снизилась на 20-30% по сравнению с летним сезоном. Полетные программы туроператоров из городов России в Анталью и на Эгейское побережье будут выполняться до середины ноября, а из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью – всю зиму.
В каникулярные даты доля туристов с детьми достигает 35% от общего потока, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.
«Безусловно, относительно летнего сезона сейчас спрос ниже, но превышает прошлогодние показатели продаж на 10%. Наша полетная программа рассчитана до начала-середины ноября, но из Москвы и Санкт-Петербурга блоки до Анталии продлены и на зимний сезон.
При наличии регулярных рейсов всегда можно забронировать GDS-туры, у нас есть варианты перелета на регулярных рейсах до Анталии из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Минвод, Казани и Уфы», – сообщила руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева.
Она добавила, что осенью популярно размещение в более дорогих отелях 5*, их доля в общем объеме бронирований направления составляет более 85%. Среди регионов наиболее востребованы курорты провинции Анталья, а также экскурсионные и сити-туры в Стамбул и Каппадокию.
«В каникулярные даты более половины туристов – семьи с детьми. Детей до 17 лет в заявках 35%, но в целом осенью доля детей составляет 27%, что говорит о том, что отдыхать осенью в Турцию россияне ездят не только в период официальных каникул.
Сейчас во многих школах даты каникул отличаются и распределены на октябрь и ноябрь. Стоимость туров ниже, чем летом, но средний чек сохранился практически на уровне прошлого года», – заметила г-жа Худаева.
Как рассказала руководитель по связям с общественностью компании Fun&Sun Ольга Ланская, в этом году спрос на конец сезона в Турции вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В период каникул и праздников в октябре-ноябре Турция входит у туроператора в топ-5 бюджетных направлений с вылетами из Москвы, уступая только России. Отдых в Турции в это время обходится дешевле, чем в ОАЭ, Вьетнаме, Египте или Таиланде.
«В октябре в Турции начинается бархатный сезон: погода комфортная, а цены ниже летних, и людей на курортах меньше, чем в высокий сезон. Цены в этот период стартуют от 51 тыс. рублей на человека за неделю», – уточнила г-жа Ланская.
Как сообщили в компании Tez Tour, спрос на ближайшие недели стабильный – на уровне прошлого года. Сезон в Турции уже завершается.
«Сейчас активно бронируют период каникул с вылетами с 24 октября, 60% туристов выбирают недельные туры. Полетные программы в Анталью в основном заканчиваются в середине ноября, но некоторые авиакомпании летают круглый год», – говорит PR-директор Жанна Богачева.
Эксперт добавила, что цены в сентябре и октябре ниже летних в среднем на 20-30%.
По данным «Слетать.ру», спрос на Турцию с заездами с 15 по 31 октября почти на 15% превышает аналогичные показатели предыдущего года. Как и летом, Турция занимает первое место среди самых популярных направлений с долей 33,8% от общего объема продаж.
На вторые каникулы с 25 октября по 4 ноября спрос выше, чем на первые - плюс 23%, но доля Турции ниже - 23%. Средний чек на туры с заездами в конце октября увеличился почти на 3%, составив примерно 175 тыс. рублей.
«Спрос на осень почти на 30% уступает летнему. В целом осенью Турция занимает первое место с долей 34,8% от общего объема продаж, а средний чек снизился на 11,2% - до 185,2 тыс. рублей», - пояснила руководитель PR группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец.
По данным министерства по туризму и культуре Турции, с января по август страну посетили более 4,55 млн российских туристов.
/TOURBUS.RU
