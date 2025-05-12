Главная
Новости
15 октября
Госдума: Проблемы платежей и мобильной связи для иностранцев в России в ближайшее время не решатся

Российские законодатели обещают иностранным туристам новое мобильное приложение, но когда оно появится, неизвестно


Picture background

 

Проблемы платежей и мобильной связи для иностранцев в России не планируют решать оперативно. Напротив, в Госдуме заявили о «разработке специального мобильного приложения» (еще одного) для гостей из-за рубежа. Но когда оно появится и чем поможет – пока не очень ясно, - сообщает АТОР.

 

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов, отвечая на вопросы АТОР на форуме AIRTRAVEL SOCHI в Красной Поляне, отметил, что выход из тяжелой ситуации с платежами в России и обеспечением мобильной связи для иностранцев будет достигаться за счет «использования новых технологий».

 

Это будет выражено в том, что российские законодатели обещают иностранным туристам новое мобильное приложение.

«Сейчас я вам всех предложений рассказать не могу, но у меня есть информация, что работа ведется именно в контексте того, что это будут новые приложения, согласованные на всех уровнях. Они позволят решить вопрос с расчетами», – рассказал депутат.

 

Однако никаких ситуативных решений, которые иностранцы в России могли бы использовать уже сейчас, нет. И в ближайшее время их появления не предвидится.

Депутат отметил и необходимость упрощения визового режима. Для этого, по его словам, продолжится работа над «приложением, подобным RuID».

По его словам, новая разработка может способствовать облегчению визовых процедур и прохождению границы «по заранее полученному согласию на въезд в страну».

 

«Можно было в дальнейшем применять современные IT-технологии с биометрией для того, чтобы туристы, приезжая на границу, предварительно имели согласие на въезд в страну», – объяснил Сергей Кривоносов.

Вместе с тем, депутат отметил, что развитие туризма, в том числе въездного, имеет большое значение. И помочь этим процессам должен новый закон о туризме.

 

Зарубежные гости форума, в свою очередь, назвали проблему мобильной связи одной из самых серьезных на данный момент во въездном туризме. 

Эксперты констатируют, что отсутствие мобильного интернета в роуминге в первую очередь наносит удар по репутации России как направления для делового туризма.

«Я из Омана, мне уже не нужна виза в РФ. Но ситуация в России для нас тяжелая. Только-только установился более-менее стабильный поток туристов: люди приезжали в Россию, возвращались довольные, делились впечатлениями в соцсетях. Но сейчас мы прилетаем, и нам по-прежнему сложно проходить границу (это долго), а после выясняем, что у нас не работает мобильная связь. Сейчас я могу воспользоваться только Wi-Fi в отеле, на улице я без связи», – рассказал один из собеседников.

 

Представитель зарубежной авиакомпании также рассказал что его SIM-карта не работает – даже несмотря на то, что с момента въезда в Россию прошло больше 24 часов.

Наблюдения отдельных владельцев SIM-карт Казахстана свидетельствуют, что роуминг для них отсутствует в принципе: невозможно подключиться ни к одной мобильной сети, даже вручную. Через сутки блокировки ничего не поменялось.

Впрочем, еще один гость из региона Персидского залива рассказал, что у него связь действительно появилась ровно через сутки после пересечения границы и больших проблем у него не было.

 

Но для деловых путешественников важно оставаться на связи всегда и иметь доступ к разным мессенджерам и сервисам. В первую очередь для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с коллегами за рубежом.

Хотя сам международный форум в Красной Поляне убедительно продемонстрировал, что зарубежные гости искренне стремятся поддерживать деловые контакты с Россией и настроены на развитие сотрудничества.

/TOURBUS.RU


