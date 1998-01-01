|
14 октября
Эксперты: Саммит в Шарм-эль-Шейхе не оказывает существенного влияния на отдых туристов
Ранее СМИ сообщили, что российским туристам запретили выезжать на экскурсии и выходить из отелей из-за саммита
Усиление мер безопасности из-за саммита по Газе в египетском Шарм-эль-Шейхе не оказывает существенного влияния на отдых туристов, экскурсии проходят в штатном режиме, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».
"В Египте на данный момент отсутствуют ограничения в виде локдауна, и туристическая деятельность продолжается в привычном режиме. Экскурсии, как правило, проводятся без существенных изменений. Туристы могут свободно перемещаться по улицам, не испытывая значительных затруднений.
Однако иногда возможны временные неудобства, связанные с закрытием отдельных участков дорог в связи с передвижением официальных кортежей", - рассказала эксперт РСТ, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.
