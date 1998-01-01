Эксперты: Саммит в Шарм-эль-Шейхе не оказывает существенного влияния на отдых туристов

Усиление мер безопасности из-за саммита по Газе в египетском Шарм-эль-Шейхе не оказывает существенного влияния на отдых туристов, экскурсии проходят в штатном режиме, сообщают сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

"В Египте на данный момент отсутствуют ограничения в виде локдауна, и туристическая деятельность продолжается в привычном режиме. Экскурсии, как правило, проводятся без существенных изменений. Туристы могут свободно перемещаться по улицам, не испытывая значительных затруднений.

Однако иногда возможны временные неудобства, связанные с закрытием отдельных участков дорог в связи с передвижением официальных кортежей", - рассказала эксперт РСТ, руководитель международных проектов "Слетать.ру" и управляющий директор туроператора Let's Fly Любовь Воронина.



Эксперт отметила, что в рамках усиления мер безопасности проводятся тщательные проверки туристов, например, при посадке на яхты или во время заселения в отели, особенно если они расположены вблизи мест проведения переговоров.



Ранее СМИ сообщили, что российским туристам запретили выезжать на экскурсии, в том числе морские прогулки, и выходить из отелей из-за саммита по Газе.



Россия и Египет обсуждают открытие новых направлений для поездок российских туристов в арабскую республику, сообщил ранее журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

По его словам, этот вопрос поднимался во время визита российской делегации в Каир.



Г-н Оверчук отметил, что 15% доходов туристического отрасли Египта - это доходы, формируемые за счет российских туристов.

"Естественно, египетская сторона очень заинтересована в дальнейшем развитии туризма. Они предложили расширить географию туризма для России", - сказал он.

"Теперь наше Минэкономразвития должно подключиться к этой работе, плюс есть определенные требования по безопасности, которые мы предъявляем, египтяне готовы принять у себя соответствующие инспекции. Предложение прозвучало, будем над этим работать", - добавил г-н Оверчук.

/TOURBUS.RU

Фото: naharnet.com/