Визовые центры изменят график работы в начале ноября

Государственные праздники в России повлияют на график функционирования визовых центров стран ЕС

Государственные праздники в России традиционно влияют на график функционирования визовых центров стран ЕС и Шенгенской зоны. Не станет исключением и День народного единства, в связи с которым россиян ждут три дня выходных – со 2 по 4 ноября, - сообщает сегодня АТОР.

Суббота 1 ноября – сокращенный рабочий день, однако многие визовые центры в Москве и регионах не работают в выходные. Поэтому на ноябрьские праздники они уйдут на более продолжительный уикенд – с 1 по 4 ноября.

В частности, такую паузу в работе возьмут визовые центры Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Италии, Мальты, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции, Болгарии, Швейцарии, Швеции, Хорватии и Норвегии, обслуживаемые VFS Global.

Визовый центр Словении будет отдыхать на день дольше: он будет закрыт в пятницу, 31 октября, в связи с Днем Реформации в Словении.

3 и 4 ноября в Москве закрыты визовые центры Италии.

А вот визовые центры Испании и Португалии, которыми управляет BLS International, похоже, будут открыты в понедельник, 3 ноября. По крайней мере, у обоих ВЦ на сайтах в перечне государственных праздников, в которые нет приема документов в ноябре, указан лишь один день простоя – 4 ноября. Возможно, уточнение по их работе появится ближе к праздничным датам.

Визовые центры Греции тоже не будут простаивать четыре дня. В субботу, 1 ноября, они продолжат работать в соответствии с обычным графиком. 3–4 ноября приема и выдачи документов не будет.

Визовый центр Австрии в Москве уже опубликовал график работы в конце 2025 – начале 2026 года. Для поездок, запланированных до 19 января 2026 года, рекомендуется подать документы до 1 декабря 2025 года. 16 декабря – последний день подачи документов во всех визовых центрах России (кроме национальных виз типа D). Для виз D последний день подачи в регионах – 22 декабря, в Москве и Санкт-Петербурге – 24 декабря.

С 17 по 30 декабря 2025 года все визовые центры Австрии прекращают прием документов и работают только на выдачу готовых паспортов. С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года: все визовые центры Австрии будут закрыты. 12 января 2026 года – первый стандартный рабочий день.

В визовом центре Венгрии напомнили, что минимальный срок рассмотрения визовых заявлений в Москве составляет 15 календарных дней с момента поступления в Консульский отдел. При подаче в региональных центрах (Владивосток, Воронеж, Краснодар и др.) необходимо дополнительно закладывать не менее 5 рабочих дней на пересылку документов в Москву и обратно.

Визовый центр Греции в Москве с 13 октября работает по новому адресу: ул. Летниковская, дом 10, стр. 5. По данному адресу с конца сентября также функционирует визовый центр Швейцарии.

Визовый центр Нидерландов принимает только цифровые анкеты. Для подачи заявления необходимо создать учетную запись и заполнить форму по специальной ссылке. Максимальный срок рассмотрения заявлений составляет 45 дней. Претендентов на визу настоятельно просят не обращаться в посольство или консульство Нидерландов по поводу статуса заявки.

Официальные сроки рассмотрения заявлений на получение шенгенских виз в Италию и Испанию остаются высокими. На сайте визового центра Испании сообщается, что срок рассмотрения заявлений может достигать 45 дней.

При этом в Санкт-Петербурге туристов предупреждают, что заявление на визу должно быть подано минимум за 30 дней до даты поездки в Испанию.

В связи с большим количеством заявок срок обработки заявлений на итальянскую визу в Москве может превышать 40 дней с даты подачи.

/TOURBUS.RU