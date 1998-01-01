Новости

Туроператоры: Спрос на ноябрьские праздники и каникулы в Москве не вырос

Среди причин стагнации эксперты называют рост цен и дефицит мест в отелях 3*

Спрос на осенние каникулы и ноябрьские праздники в Москве высокий, но в целом не превышает аналогичных показателей 2024 года.

Туроператоры объясняют отсутствие роста заметным повышением цен в столичных отелях, кафе и ресторанах, а также подорожанием транспорта и услуг гидов, - сообщает сегодня пресс-служба РСТ.

Соруководитель комитета РСТ по культурно-познавательному туризму, генеральный директор компании «7 холмов» Ирина Левина подчеркнула, что ожиданий от осени было больше.

По ее мнению, на спросе сказалось повышение стоимости гостиниц с их динамическим ценообразованием, особенно в более доступном трехзвездочном сегменте:

«Если раньше в Москве можно было забронировать гостиницу 3* за 3-4 тыс. рублей в сутки, то сейчас это 5-7 тыс. В сегменте отелей 4* ситуация стабильная: они, как и год назад, стоят от 6 до 8 тыс. Помимо проживания, транспортного и экскурсионного обслуживания, вдвое подорожало питание – в прошлые каникулы могли накормить группу за 400 рублей на человека, а сейчас обед стоит 800-900 рублей. В целом стоимость услуг выросла на 20%, а то и более, в этой связи роста турпотока на осенние праздники и каникулы не видим».

Как сообщили в компании «Алеан», спрос на осенние каникулы в Москве сохраняется стабильно высокий, школьные группы бронировали каникулярные заезды с августа.

«Рост сдерживается ограниченностью номерного фонда в среднем ценовом сегменте. В последнее время в столице открывались объекты высокого уровня 4-5*, в то время как под школьные и семейные туры россияне больше интересуются отелями 3-4*. С

емьи, планирующие поездку на осенние каникулы сейчас, могут ориентироваться только на объекты высокого ценового сегмента и апартаменты, потому что средний сегмент уже загружены.

По сравнению с прошлым годом отельеры на 18% повысили цены на размещение групп на базе завтраков», – пояснила коммерческий директор Оксана Булах.

Средний чек на проживание в отелях Москвы на даты школьных каникул вырос: год назад составлял 20,7 тыс. рублей, в этом – 27,6 тыс., увеличилась и средняя продолжительность тура – с 3,3 до 3,6 дня. Трехдневный тур «Московские каникулы» обойдется от 69,3 тыс. на двоих.

По оценке директора отдела продаж компании «Тари-Тур» Дарьи Лешковой, на период каникул и ноябрьских праздников в Москве наблюдется стабильно высокий спрос, соответствующий уровню 2024 года. «Этот период традиционно один из самых активных в сегменте образовательного и детского туризма. Туристы, особенно школьные группы, отдают предпочтение проверенной классике. В топе достопримечательностей – Кремль, Третьяковская галерея, ВДНХ, «Мосфильм», технопарк «Сколково».

Также значительно вырос запрос на посещение ведущих вузов Москвы – МГУ, МГИМО, ВШЭ и других в рамках профориентационных поездок. Основной поток составляют организованные школьные группы», – рассказала она.

Эксперт отметила умеренный рост стоимости туров, в первую очередь, связанный с подорожанием номерного фонда у ряда отелей-партнеров.

По статистике сервиса для отелей TravelLine, сейчас средний прирост бронирований по стране в целом равен 9%, по Москве – 12%. По Москве доля бронирований составляет 22% – самый большой объем среди других внутренних направлений.

На ноябрь приходится почти 60% заездов и 40% – на декабрь. Сейчас средняя цена номера в столице составляет 8720 рублей.

В декабре цены на отели в Москве на 22% выше осенних. Средняя стоимость номера составит уже 13,5 тыс.

/TOURBUS.RU

Фото: Мостуризм