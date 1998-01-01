|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
14 октября
МИД РФ просит воздержаться от поездок на Мадагаскар
В стране продолжаются антиправительственные протесты, власть перешла в руки военных
МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар в связи с обострением внутриполитической ситуацией в этой стране, сообщает российское ведомство.
“МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.
Демонстранты протестуют против неэффективного управления, перебоев с водо- и электроснабжением. По последним данным, президент покинул страну на французском самолет, власть перешла в руки военных.
По информации СМИ, в ходе протестов погибли не менее 30 человек, пострадали более 1300.
"На фоне сложной внутриполитической ситуации на Мадагаскаре ряд российских туристов, находящихся на острове, обратился в посольство за различного рода содействием.
Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору оптимального обратного маршрута в Россию. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств", - говорилось в сообщении посольства РФ на острове.
Напомним, что летом сообщалось, что возможность запуска прямого авиасообщения между Россией и Мадагаскаром договорились оценить профильные министерства двух стран.
Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов", - говориилось в сообщении.
Фото: africatoafrica.com
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72