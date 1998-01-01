Главная
Новости
14 октября
МИД РФ просит воздержаться от поездок на Мадагаскар

В стране продолжаются антиправительственные протесты, власть перешла в руки военных


 

МИД России рекомендует россиянам воздержаться от поездок на Мадагаскар в связи с обострением внутриполитической ситуацией в этой стране, сообщает российское ведомство.

МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от поездок на Мадагаскар до полной нормализации обстановки, уже находящимся на острове - избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в России надеются, что мирные пути разрешения конфликта не исчерпаны и призывают стороны проявлять сдержанность.

Как сообщает «Интерфакс», на Мадагаскаре продолжаются антиправительственные протесты, начавшиеся с требования отставки президента Андри Радзуэлина.

Демонстранты протестуют против неэффективного управления, перебоев с водо- и электроснабжением. По последним данным, президент покинул страну на французском самолет, власть перешла в руки военных.

По информации СМИ, в ходе протестов погибли не менее 30 человек, пострадали более 1300.


Ранее собщалось, что в посольство РФ на Мадагаскаре обратились российские туристы, которые не могут вернуться на родину из-за развернувшихся в стране протестов.

"На фоне сложной внутриполитической ситуации на Мадагаскаре ряд российских туристов, находящихся на острове, обратился в посольство за различного рода содействием.

Проводим необходимые консультации, главным образом с точки зрения рекомендаций по выбору оптимального обратного маршрута в Россию. Также оказывается помощь, связанная с приобретением для них необходимых лекарств", - говорилось в сообщении посольства РФ на острове.

 

Напомним, что летом сообщалось, что возможность запуска прямого авиасообщения между Россией и Мадагаскаром договорились оценить профильные министерства двух стран.
Тема обсуждалась на встрече главы Минтранса РФ Андрея Никитина с министром транспорта и метеорологии Республики Мадагаскар Валери Рамундзавелу.
"Между нашими странами уже сформирована нормативно-правовая база, регулирующая воздушное сообщение.

Выразили готовность оценить возможность запуска прямого авиасообщения при наличии устойчивого пассажиропотока для обеспечения рентабельности таких рейсов", - говориилось в сообщении.
/TOURBUS.RU

 

Фото: africatoafrica.com


 

 


