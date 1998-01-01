АКРА: За четыре года отдых в Турции подорожал на 218%

Поездки в Турцию с августа 2021 года по август 2025 подорожали на 218%, что превышает рост цен на все другие товары и услуги, попадающие в мониторинг Росстата, показал анализ рейтингового агентства АКРА.

"Наибольший рост цен пришелся на услуги зарубежного туризма, при этом безусловным лидером стала поездка на отдых в Турцию, прирост цены на которую за последние четыре года, согласно данным Росстата, составил 218%.

Данный прирост оказался даже более значительным, чем увеличение платы за пользование потребительским кредитом на фоне жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».



Как отмечают в АКРА, издержки на оплату услуг принимающей страны в среднем формируют около четверти стоимости тура, о чем говорит анализ разницы между рассчитанной на основе инфляционной динамики в Турции стоимостью поездки за вычетом перелета и ее фактическим значением за последние три года согласно данным Росстата.

Остальная часть стоимости поездки на отдых в Турцию формируется иными компонентами, доля которых за последние годы заметно выросла.



"Важными факторами, определяющими стоимость поездки в Турцию, являются курс доллара США, сокращение доступных для путешествия россиян направлений, увеличение надбавок туристических агентств. Так, в августе текущего года средняя стоимость поездки на отдых из России в Турцию составила 88 тыс. руб.

Около 28% от цены поездки приходилось на транспортные расходы. Оставшаяся после вычета транспортных издержек часть стоимости тура включает оплату услуг принимающей стороны (проживание, питание, экскурсионные услуги), оплату услуг туристических агентств и прочие расходы", - говорится в сообщении.



Повлияло на цены и изменение курса российского рубля относительно доллара США.

"Еще одним фактором является возможный рост надбавок туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.

Заметная положительная динамика прибыли организаций данной отрасли в период с 2021 по 2024 год позволяет предположить, что агентская надбавка могла увеличиться (на динамику прибыли в туристической отрасли в исследуемый период кроме изменения рентабельности также оказывали влияние инфляционная динамика, эффект низкой базы 2021 года на фоне пандемии COVID-19 и т. д.)", - отмечают в агентстве.

Отдых в Турции летом 2026 года подорожает менее значительно, чем в прошлые годы, так как инфляция в стране снизилась, сообщил ранее генеральный директор туроператора Coral Travel Осман Тав.

"Отдых в Турции следующим летом, конечно, подорожает, в связи с инфляцией. На данный момент инфляция в стране на уровне 32%, а в прошлые годы была выше.

Это означает, что есть тенденция к уменьшению, поэтому мы думаем, что не будет подорожания такого уровня, который бы повлиял на выбор наших потребителей", - рассказал он на пресс-конференции, приуроченной к вручению премии Starway лучшим партнерам туроператора.



Г-н Тав добавил, что цены на летний сезон 2026 года определяются сейчас по итогам переговоров с турецкими отельерами.

"Мы можем прогнозировать рост цен между 5 и 10%, но пока рано называть точные цифры, потому что контрактинг с отелями еще не закончился. Наша цель – не допустить изменения цен, которое могло бы влиять на выбор клиентов в следующем году. В любом случае такого роста, какой наблюдался в прошлые годы, мы не ожидаем", - подчеркнул он.



Напомним, что Турция – лидирующее направление зарубежного отдыха россиян на протяжении многих лет.

В 2024 году там отдохнуло 6,7 млн российских туристов, в 2025, как ожидается, турпоток может превысить 7 млн.

