14 октября
АКРА: За четыре года отдых в Турции подорожал на 218%
Рейтинговое агентство назвало причина заметного роста стоимости туров в Турцию за последние сезоны
Поездки в Турцию с августа 2021 года по август 2025 подорожали на 218%, что превышает рост цен на все другие товары и услуги, попадающие в мониторинг Росстата, показал анализ рейтингового агентства АКРА.
"Наибольший рост цен пришелся на услуги зарубежного туризма, при этом безусловным лидером стала поездка на отдых в Турцию, прирост цены на которую за последние четыре года, согласно данным Росстата, составил 218%.
Данный прирост оказался даже более значительным, чем увеличение платы за пользование потребительским кредитом на фоне жесткой денежно-кредитной политики", - говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс».
Остальная часть стоимости поездки на отдых в Турцию формируется иными компонентами, доля которых за последние годы заметно выросла.
Около 28% от цены поездки приходилось на транспортные расходы. Оставшаяся после вычета транспортных издержек часть стоимости тура включает оплату услуг принимающей стороны (проживание, питание, экскурсионные услуги), оплату услуг туристических агентств и прочие расходы", - говорится в сообщении.
Заметная положительная динамика прибыли организаций данной отрасли в период с 2021 по 2024 год позволяет предположить, что агентская надбавка могла увеличиться (на динамику прибыли в туристической отрасли в исследуемый период кроме изменения рентабельности также оказывали влияние инфляционная динамика, эффект низкой базы 2021 года на фоне пандемии COVID-19 и т. д.)", - отмечают в агентстве.
Отдых в Турции летом 2026 года подорожает менее значительно, чем в прошлые годы, так как инфляция в стране снизилась, сообщил ранее генеральный директор туроператора Coral Travel Осман Тав.
"Отдых в Турции следующим летом, конечно, подорожает, в связи с инфляцией. На данный момент инфляция в стране на уровне 32%, а в прошлые годы была выше.
Это означает, что есть тенденция к уменьшению, поэтому мы думаем, что не будет подорожания такого уровня, который бы повлиял на выбор наших потребителей", - рассказал он на пресс-конференции, приуроченной к вручению премии Starway лучшим партнерам туроператора.
В 2024 году там отдохнуло 6,7 млн российских туристов, в 2025, как ожидается, турпоток может превысить 7 млн.
/TOURBUS.RU
