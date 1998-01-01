|
13 октября
Дмитрий Вахруков: «Заместить туроператоров искусственным интеллектом или цифровыми платформами невозможно»
Минэкономразвития РФ поможет операторам и агрегаторам активнее продавать туры по России
В Минэкономразвития заинтересованы в том, чтобы крупные онлайн-платформы активнее продавали организованные туроператорами путешествия по регионам России, сказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков на туристическом форуме «Ориентиры будущего», прошедшем в Казани. - сообщает пресс-служба РСТ.
VIII туристический форум «Ориентиры будущего» прошел в конце минувшей недели в Казани, он был организован Комитетом по развитию туризма Татарстана и Российским союзом туриндустрии.
В нем приняли участие более 900 представителей туротрасли из многих регионов России.
По его словам, развитие внутреннего туризма – приоритет государственной политики, а особую роль в формировании турпродуктов играют туроператоры.
«Туроператоры сегодня играют ключевую роль на этапе создания турпродуктов, “раскатки” новых маршрутов и глобальной экспертизы того, что хорошо, что плохо, что продается, а что нет.
Эту роль заместить искусственным интеллектом или цифровыми платформами невозможно. Мы всегда опираемся на мнение отраслевых профессионалов», – сказал г-н Вахруков.
Как подчеркнул замминистра, несмотря на рост самостоятельного туризма роль туроператора будет всегда достаточно значимой, прежде всего, потому что это в своей основе средний и малый бизнес, который быстро подстраивается под любые изменения и требования рынка. Своя ниша, свой клиент у туроператора определенно есть и будет.
Дмитрий Вахруков добавил, что в министерстве работают над тем, чтобы агрегаторы более активно предлагали не только авиабилеты и размещение в отелях, но и готовые туры по России – на Камчатку, Сахалин, Бурятию, Байкал.
«Этого не происходит, потому что технологии еще не обеспечили размещение этого турпродукта, его передачу от туроператора на эти платформы. То есть они подтормаживают технологически плюс есть некоторые нюансы в нормативном регулировании, которые мы сейчас решаем.
Мы их стимулируем и сподвигаем к взаимодействию. Этот шаг нам нужно сейчас простимулировать, чтобы различные платформы, например, «Яндекс», Wildberries, «Озон» и другие начали продавать турпродукты, которые создают региональные туроператоры», – сказал замминистра.
По его словам, со стороны государства принимаются системные меры поддержки туроператоров. В частности, правительство внесло в Госдуму проект закона о продлении до 2030 года льготы по НДС для туроператоров.
Также законодателями рассматривается инициатива о новом определении турпродукта. Предлагается, в частности, исключить из его состава обязательную перевозку, которую потребители в настоящее время чаще приобретают самостоятельно. В первом чтении законопроект принят и сегодня продолжается его доработка.
Как мы сообщали в пятницу, Минэкономразвития также обсуждает с экспертным сообществом отмену обязательного внесения данных в ГИС «Электронная путевка» для внутреннего рынка.
Эта инициатива обсуждалась на прошедшей недавно стратегической сессии по развитию туризма под председательством премьер-министра Михаила Мишустина и не вызвала возражений.
/TOURBUS.RU
Фото: Переславль/ TB/ M.Shugaev
