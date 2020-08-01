|
13 октября
Anex Tour приобретает туроператора Novaturas
Novaturas — ведущий туроператор стран Балтии с ежегодным оборотом в 200 млн евро
Международный туроператор Anex Tour планирует приобрести контроль в туроператоре Novaturas, работающем в Литве, Латвии и Эстонии.
В Латвии туроператор работает через ООО "Novatours".
Также он предоставил Novaturas заем на сумму 1 млн евро, который позже был увеличен до 2 млн евро.
Планировалось, что к осени Кочкар приобретет еще около 10% акций Novaturas у литовской инвестиционной компании Willgrow, увеличив свою долю до 33,19%.
Baltic World была зарегистрирована в 2022 году, ее уставный капитал составляет 255 тыс. евро.
Владельцем предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания Set Travel B.V., а конечным бенефициаром — Нешет Кочкар.
/TOURBUS.RU
Фото: сайт novaturas
