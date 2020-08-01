Anex Tour приобретает туроператора Novaturas

Международный туроператор Anex Tour планирует приобрести контроль в туроператоре Novaturas, работающем в Литве, Латвии и Эстонии.

Заявление о готовящейся сделке по слиянию получил Совет по конкуренции Латвии, говорится в сообщении на сайте ведомства, которое цитирует «Интерфакс».



Заявление от лица Anex Tour подало ООО "Baltic World", оказывающее услуги туроператора во всех трех странах Балтии. Речь идет о "приобретении решающего влияния" в Novaturas, отмечается в сообщении.



Антимонопольное ведомство должно принять решение по сделке (выдать разрешение, запретить или разрешить, но с выполнением обязательных условий) в течение одного месяца со дня получения заявления. Однако этот срок может быть продлен до четырех месяцев, если дело требует более глубокого изучения.



Владельцем Baltic World, по данным Совета по конкуренции, выступает турецкий бизнесмен Нешет Кочкар. Это инвестор, работающий в основном в сфере туризма и в смежных отраслях.



Novaturas оказывает туристические услуги, включая авиаперелеты, проживание, трансфер, экскурсионное обслуживание.

В Латвии туроператор работает через ООО "Novatours".



По информации агентства LETA, г-н Кочкар в апреле этого года приобрел 23,2% акций Novaturas за 1,16 млн евро у акционеров компании Угнюса Радвилы, Видаса Палюнаса и Ритиса Шумакариса.

Также он предоставил Novaturas заем на сумму 1 млн евро, который позже был увеличен до 2 млн евро.

Планировалось, что к осени Кочкар приобретет еще около 10% акций Novaturas у литовской инвестиционной компании Willgrow, увеличив свою долю до 33,19%.

Оборот Novaturas в прошлом году составил 200,9 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, а чистый убыток - 7,604 млн евро против чистой прибыли годом ранее.



Оборот Baltic World в 2024 году, согласно данным Firmas.lv, равнялся 74 млн евро, чистая прибыль - 373,2 тыс. евро.

Baltic World была зарегистрирована в 2022 году, ее уставный капитал составляет 255 тыс. евро.

Владельцем предприятия является зарегистрированная в Нидерландах компания Set Travel B.V., а конечным бенефициаром — Нешет Кочкар.

