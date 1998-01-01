Новости Russian Event Awards - в память о Геннадии Шаталове Объявлены лауреаты Окружного этапа Международной премии Russian Event Awards СЗФО и ЦФО 2025

9-11 октября в Коломне в арт-квартале «Патефонка» состоялся финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Премия прошла в память о Геннадии Шаталове, ее основателе. В рамках финала окружного этапа были введены две новые номинации: Лучший HR в области событийной и туристической индустрии и Лучшее корпоративное туристическое событие Всего к участию в финале было допущено 139 проектов из 19 регионов ЦФО и СЗФО. Победители окружного этапа премии смогут принять участие в Общенациональном финале Международной премии Russian Event Awards, который пройдет 26-28 ноября в Нижнем Новгороде. ИТОГИ ФИНАЛА: Лучшая идея туристического события 1 место — Фестиваль «Земля Легенд», АНО «Вечный Город», Москва 2 место — Фестиваль «Вкусы Белогорья», ОГАУ «Белгородский центр туризма», Белгородская область, Белгород 3 место — Фестиваль впечатлений «Город эмоций», МБУ «КГЦБС», Московская область, Коломна Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия 1 место — Загородный клуб «Жемчужина», Екатерина Святко, Ленинградская область Лосево 2 место — Природно-парковый комплекс «Пеньковая гора», МБУ «Управление городского хозяйства» г.Калач Воронежская область, Воронежская область, Калач, Воронежская обл 2 место — Этнокомплекс «Мяммино», Администрация Лихославльского муниципального округа Тверской области, Тверская область, Лихославль 3 место — Велнес Курорт Ривьера 5*, Курортный комплекс Riviera Wellness Resort 5*, Белгородская область, пгт. Разумное 3 место — Парк-отель «Орловский», ООО «Парк-отель «Орловский», Московская область, Видное Лучший HR-проект в области событийной и туристической индустрии 1 место — Школа гостеприимства замка «Нойхаузен», ООО «Возрождение», ООО «Дизайн Студия-Интерио», Калининградская область, Гурьевск Лучшее деловое событие 1 место — Выставка «Та самая Москва», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, Комплекс Градостроительной политики и строительства Москвы, Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Москва Полный Список лауреатов Окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – СЗФО и ЦФО 2025 Организаторами финала выступили: Администрация Городского округа Коломна, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур», Управление по культуре и туризму Администрации городского округа Коломна, Арт-квартал «Патефонка». Фото предоставлено организаторами конкурса

