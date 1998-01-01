|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 октября
Russian Event Awards - в память о Геннадии Шаталове
Объявлены лауреаты Окружного этапа Международной премии Russian Event Awards СЗФО и ЦФО 2025
9-11 октября в Коломне в арт-квартале «Патефонка» состоялся финал окружного этапа Северо-Западного и Центрального федеральных округов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.
Премия прошла в память о Геннадии Шаталове, ее основателе.
В рамках финала окружного этапа были введены две новые номинации: Лучший HR в области событийной и туристической индустрии и Лучшее корпоративное туристическое событие
Всего к участию в финале было допущено 139 проектов из 19 регионов ЦФО и СЗФО.
Победители окружного этапа премии смогут принять участие в Общенациональном финале Международной премии Russian Event Awards, который пройдет 26-28 ноября в Нижнем Новгороде.
ИТОГИ ФИНАЛА:
Лучшая идея туристического события
1 место — Фестиваль «Земля Легенд», АНО «Вечный Город», Москва
2 место — Фестиваль «Вкусы Белогорья», ОГАУ «Белгородский центр туризма», Белгородская область, Белгород
3 место — Фестиваль впечатлений «Город эмоций», МБУ «КГЦБС», Московская область, Коломна
Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия
1 место — Загородный клуб «Жемчужина», Екатерина Святко, Ленинградская область Лосево
2 место — Природно-парковый комплекс «Пеньковая гора», МБУ «Управление городского хозяйства» г.Калач Воронежская область, Воронежская область, Калач, Воронежская обл
2 место — Этнокомплекс «Мяммино», Администрация Лихославльского муниципального округа Тверской области, Тверская область, Лихославль
3 место — Велнес Курорт Ривьера 5*, Курортный комплекс Riviera Wellness Resort 5*, Белгородская область, пгт. Разумное
3 место — Парк-отель «Орловский», ООО «Парк-отель «Орловский», Московская область, Видное
Лучший HR-проект в области событийной и туристической индустрии
1 место — Школа гостеприимства замка «Нойхаузен», ООО «Возрождение», ООО «Дизайн Студия-Интерио», Калининградская область, Гурьевск
Лучшее деловое событие
1 место — Выставка «Та самая Москва», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы, Комплекс Градостроительной политики и строительства Москвы, Департамент инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, Москва
Полный Список лауреатов Окружного этапа Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – СЗФО и ЦФО 2025
Организаторами финала выступили:
Администрация Городского округа Коломна, ФРОС Region PR и ООО «Консалтинг-Тур», Управление по культуре и туризму Администрации городского округа Коломна, Арт-квартал «Патефонка».
Фото предоставлено организаторами конкурса
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72