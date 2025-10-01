|
13 октября
Евросоюз меняет порядок въезда
Начался запуск новой автоматизированной системы контроля границ cтран EC Entry/Exit System (EES)
С 12 октября 2025 года в Евросоюзе начался запуск новой автоматизированной системы контроля границ – EES, - сообщает АТОР.
Это масштабная цифровая система ЕС, предназначенная для регистрации данных граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают в Шенгенскую зону на краткосрочный период.
Ее ключевая цель, как заявляют в Еврокомиссии, – модернизация и ускорение пограничного контроля, борьба с нелегальной миграцией и превышением разрешенных сроков пребывания в странах ЕС.
Entry/Exit System охватит всю территорию Шенгенской зоны, включая все страны ЕС (кроме Ирландии и Кипра), а также Исландию, Норвегию и Швейцарию.
Система будет собирать и проверять биометрические данные всех граждан третьих стран при въезде или выезде через внешние границы Шенгенской зоны.
К таким границам относятся международные аэропорты, морские порты, железнодорожные станции и автомобильные переходы.
Система EES применяется ко всем гражданам стран, не входящих в ЕС, путешествующим в Евросоюз с целью краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение любого 180-дневного периода).
Это касается как путешественников, которым требуется краткосрочная виза, так и граждан стран с безвизовым режимом.
При первом пересечении границы для путешественника будет создано цифровое досье, в которое войдут:
• Данные паспорта
В Еврокомиссии подчёркивают, что личные данные будут собираться и храниться в полном соответствии с правилами Европейского Союза по защите данных.
Большинству путешественников предстоит зарегистрироваться в специальных киосках на пунктах пропуска.
При первом въезде нужно будет приложить паспорт к считывателю и сдать отпечатки пальцев. При последующих поездках система будет сверять биометрические данные лица и паспорт с имеющейся записью.
EES будет в электронном виде регистрировать въезд и выезд каждый раз, когда путешественник пересекает внешние границы европейских стран.
По умолчанию система EES хранит информацию о месте и времени пересечения границы или об отказе во въезде в течение трех лет. Каждый новый визит продлевает действие первоначальной регистрации ещё на три года.
Другими словами, если вы не пересекаете границу Шенгенской зоны в течение трех лет, вам потребуется зарегистрироваться заново.
Как говорится в разъяснениях на официальном сайте EES, отсутствие биометрического паспорта не является основанием для отказа во въезде.
Большинство страны ЕС принимают как биометрические, так и действительные небиометрические паспорта. Однако есть исключения: пятилетние паспорта граждан РФ не признают семь европейских стран: Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.
Разумеется, для того чтобы воспользоваться на границе киосками самообслуживания, туристу потребуется только биометрический паспорт. Тем, у кого его нет – придется фотографироваться у пограничника (если биометрия уже была сдана для визы ранее).
Крайне важно соблюдать сроки нахождения в Шенгенской зоне. Если они будут превышены, во въезде могут отказать. Сведения об этом отказе будут внесены в EES или же в паспорт поставят штамп о въезде, который будет сразу же аннулирован (перечёркнут).
Продолжительность запрета на въезд определяется индивидуально на основе обстоятельств дела, но по общему правилу не должна превышать пяти лет.
На начальном этапе, особенно в первые месяцы внедрения, время на первичную регистрацию увеличится. Британских туристов уже предупредили о необходимости закладывать до четырех часов с момента приземления на возможные задержки в европейских аэропортах.
По предварительным оценкам, система будет обслуживать более 10 млн путешественников в год. Однако при повторных визитах процедура займёт значительно меньше времени, уверяют в Еврокомиссии.
Запуск цифровой границы не будет мгновенным, а постепенным. Страны ЕС будут подключать EES поэтапно, начиная с крупных аэропортов.
Согласно планам, c 10 апреля 2026 года система въезда-выезда должна действовать полностью на всех внешних границах Шенгенской зоны.
