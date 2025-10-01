Новости

Евросоюз меняет порядок въезда

Начался запуск новой автоматизированной системы контроля границ cтран EC Entry/Exit System (EES)

С 12 октября 2025 года в Евросоюзе начался запуск новой автоматизированной системы контроля границ – EES, - сообщает АТОР.

Это масштабная цифровая система ЕС, предназначенная для регистрации данных граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые прибывают в Шенгенскую зону на краткосрочный период.

Ее ключевая цель, как заявляют в Еврокомиссии, – модернизация и ускорение пограничного контроля, борьба с нелегальной миграцией и превышением разрешенных сроков пребывания в странах ЕС.

Entry/Exit System охватит всю территорию Шенгенской зоны, включая все страны ЕС (кроме Ирландии и Кипра), а также Исландию, Норвегию и Швейцарию.

Система будет собирать и проверять биометрические данные всех граждан третьих стран при въезде или выезде через внешние границы Шенгенской зоны.

К таким границам относятся международные аэропорты, морские порты, железнодорожные станции и автомобильные переходы.

Система EES применяется ко всем гражданам стран, не входящих в ЕС, путешествующим в Евросоюз с целью краткосрочного пребывания (до 90 дней в течение любого 180-дневного периода).

Это касается как путешественников, которым требуется краткосрочная виза, так и граждан стран с безвизовым режимом.

При первом пересечении границы для путешественника будет создано цифровое досье, в которое войдут:

• Данные паспорта

• Фотография и отпечатки пальцев (для лиц старше 12 лет)

• Место, дата и время пересечения границы

• Информация (место и дата) об отказе во въезде (если таковой был)

В Еврокомиссии подчёркивают, что личные данные будут собираться и храниться в полном соответствии с правилами Европейского Союза по защите данных.

Большинству путешественников предстоит зарегистрироваться в специальных киосках на пунктах пропуска.

При первом въезде нужно будет приложить паспорт к считывателю и сдать отпечатки пальцев. При последующих поездках система будет сверять биометрические данные лица и паспорт с имеющейся записью.

EES будет в электронном виде регистрировать въезд и выезд каждый раз, когда путешественник пересекает внешние границы европейских стран.

По умолчанию система EES хранит информацию о месте и времени пересечения границы или об отказе во въезде в течение трех лет. Каждый новый визит продлевает действие первоначальной регистрации ещё на три года.

Другими словами, если вы не пересекаете границу Шенгенской зоны в течение трех лет, вам потребуется зарегистрироваться заново.

Как говорится в разъяснениях на официальном сайте EES, отсутствие биометрического паспорта не является основанием для отказа во въезде.

Большинство страны ЕС принимают как биометрические, так и действительные небиометрические паспорта. Однако есть исключения: пятилетние паспорта граждан РФ не признают семь европейских стран: Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.

Разумеется, для того чтобы воспользоваться на границе киосками самообслуживания, туристу потребуется только биометрический паспорт. Тем, у кого его нет – придется фотографироваться у пограничника (если биометрия уже была сдана для визы ранее).

Крайне важно соблюдать сроки нахождения в Шенгенской зоне. Если они будут превышены, во въезде могут отказать. Сведения об этом отказе будут внесены в EES или же в паспорт поставят штамп о въезде, который будет сразу же аннулирован (перечёркнут).

Продолжительность запрета на въезд определяется индивидуально на основе обстоятельств дела, но по общему правилу не должна превышать пяти лет.

На начальном этапе, особенно в первые месяцы внедрения, время на первичную регистрацию увеличится. Британских туристов уже предупредили о необходимости закладывать до четырех часов с момента приземления на возможные задержки в европейских аэропортах.

По предварительным оценкам, система будет обслуживать более 10 млн путешественников в год. Однако при повторных визитах процедура займёт значительно меньше времени, уверяют в Еврокомиссии.

Запуск цифровой границы не будет мгновенным, а постепенным. Страны ЕС будут подключать EES поэтапно, начиная с крупных аэропортов.

Согласно планам, c 10 апреля 2026 года система въезда-выезда должна действовать полностью на всех внешних границах Шенгенской зоны.

