|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 октября
Горячие авиановости
Кения и Россия планируют прямое авиасообщение/ S7 оштрафована за нарушение прав пассажиров/ Новая крупная саудовская авиакомпания Riyadh Air начнет полеты 26 октября
Кения и Россия планируют прямое авиасообщение
Кения заинтересована в открытии прямых авиарейсов из России, правительства двух стран работают по этому вопросу, сообщил посол Кении в РФ Питер Мутуку Матуки.
"Правительства Кении и РФ сейчас обсуждают этот вопрос в рамках решения проблем экономического развития, куда в том числе входит и вопрос прямых полетов в Кению. Мы заинтересованы в его решении", - сказал посол журналистам в пятницу в кулуарах международного форума "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" в Железноводске.
Он добавил, что запуск прямого авиасообщения между странами позволит увеличить поток туристов в Кению.
S7 оштрафована за нарушение прав пассажиров
Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), следовавших рейсами по маршрутам Новосибирск - Хабаровск - Новосибирск и Москва - Новосибирск, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Новая крупная саудовская авиакомпания Riyadh Air начнет полеты 26 октября
Саудовская авиакомпания Riyadh Air планирует начать полеты из Эр-Рияда 26 октября, первым пунктом назначения станет британский аэропорт Хитроу.
/TOURBUS.RU
Фото: ТВ/ M. Shugaev
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72