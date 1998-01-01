Новости Горячие авиановости Кения и Россия планируют прямое авиасообщение/ S7 оштрафована за нарушение прав пассажиров/ Новая крупная саудовская авиакомпания Riyadh Air начнет полеты 26 октября

Кения и Россия планируют прямое авиасообщение Кения заинтересована в открытии прямых авиарейсов из России, правительства двух стран работают по этому вопросу, сообщил посол Кении в РФ Питер Мутуку Матуки. "Правительства Кении и РФ сейчас обсуждают этот вопрос в рамках решения проблем экономического развития, куда в том числе входит и вопрос прямых полетов в Кению. Мы заинтересованы в его решении", - сказал посол журналистам в пятницу в кулуарах международного форума "Северный Кавказ: культурный код в развитии международного сотрудничества" в Железноводске. Он добавил, что запуск прямого авиасообщения между странами позволит увеличить поток туристов в Кению. S7 оштрафована за нарушение прав пассажиров Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines), следовавших рейсами по маршрутам Новосибирск - Хабаровск - Новосибирск и Москва - Новосибирск, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Установлено, что в мае текущего года 9 пассажирам рейса, планировавшего вылет по маршруту Новосибирск - Хабаровск - Новосибирск, отказано в воздушной перевозке, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.



Кроме того, в том же месяце по причине соблюдения требований безопасности полетов рейс авиакомпании, планировавший вылет по маршруту Москва - Новосибирск, был задержан более чем на 18 часов.

"Вместе с тем питание пассажирам рейса организовано с нарушением установленного срока, размещение в гостинице предоставлено только 32 пассажирам из 145, ожидающих вылета", - отмечается в сообщении.



По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно) с назначением наказания в виде штрафа. Новая крупная саудовская авиакомпания Riyadh Air начнет полеты 26 октября Саудовская авиакомпания Riyadh Air планирует начать полеты из Эр-Рияда 26 октября, первым пунктом назначения станет британский аэропорт Хитроу.

Главный исполнительный директор Riyadh Air Тони Дуглас заявил на пресс-конференции, что вторым пунктом назначения станет Дубай, сообщает агентство Reuters.



По его словам, сначала билеты будут продаваться сотрудникам суверенного фонда Public Investment Fund (PIF), а вскоре начнутся и продажи для широкой публики.



В 2023 году Саудовская Аравия объявила о создании авиакомпании Riyadh Air, которая полностью принадлежит PIF и, как ожидается, будет обслуживать более 100 направлений к 2030 году. /TOURBUS.RU Фото: ТВ/ M. Shugaev

