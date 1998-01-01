«Яндекс Путешествия»: Интерес к сельскому туризму вырос этой осенью вдвое

Этой осенью наблюдается растущий интерес к формату деревенского отдыха: количество бронирований на фермах и глэмпингах в сельской местности год к году выросло на 89%, т.е. почти в два раза.

Об этом свидительствуют данные «Яндекс Путешествий».

Наиболее востребованными среди регионов с развитым сельским туризмом оказались Москва и Московская область (39,2% — доля от всех забронированных на сервисе осенних «деревенских» бронирований) и Тульская область (22,7%). Далее с большим отрывом следуют Владимирская область (5,5%), Тверская область (5%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%).

Больше всего с прошлой осени вырос спрос на сельский туризм в Пензенской (количество бронирований увеличилось на 45% год к году), Псковской (на 40%), Смоленской (на 40%) областях, а также в Чувашской Республике (на 40%) и Воронежской области (на 36%).

Самые выгодные направления для сельского отдыха в сентябре-ноябре 2025 года — Краснодарский край (5 375 рублей), Мурманская (6150 рублей), Ярославская (6 500 рублей) и Тверская (6960 рублей).

При этом стоимость ночи на территориях ферм, в коттеджах и других объектах размещения год к году снизилась на Кубани (-25%), а также в Владимирской (-13%) и Тульской (-12%) областях.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин отмечает:

"Сельский туризм – тренд этого сезона. Видим, что российские самостоятельные путешественники стали в 1,5-2 раза чаще бронировать проживание на фермах, винодельнях, глэмпингах в сельской местности, а сама доля таких броней через туристических агрегаторов увеличилась на четверть.

Предложения здесь стартуют от 3 тыс. рублей за ночь, однако средний чек реальных бронирований в этом сегменте по России выше – порядка 11 тысяч рублей. Это связано с тем, что наибольшая доля бронирований совершается в регионах с более высоким чеком, а также с желанием путешественников выбирать размещение повышенного комфорта. Тренд на сельский туризм – часть большого запроса россиян, особенно жителей мегаполисов, на перезагрузку, тишину и близость к природе.

При этом туристы ценят возможность в рамках поездки поухаживать за животными на ферме, попробовать блюда из экологичных продуктов с местных огородов, приобрести аутентичные сувениры из натуральных материалов".

Большинство поездок в сельскую местность в грядущее межсезонье — короткие и заранее спланированные.

В среднем россияне отправляются в такое путешествие втроем, бронирование оформляют примерно за месяц, а на месте проводят два дня.

/TOURBUS.RU

Фото: Открытая лицензия freepik.com/free-photo