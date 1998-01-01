Главная
10 октября
Первый Форум туроператоров России открылся сегодня в Казани

Деловая программа форума будет полностью посвящена развитию деятельности региональных принимающих компаний


 

Cегодня На площадке Millennium Panorama Hotels в Казани 2025 года открылись значимые для российского туристического сообщества события - VIII туристический форум «Ориентиры будущего» и первый Форум туроператоров России.

Организует мероприятия Государственный комитет Республики Татарстан по туризму совместно с Российским союзом туриндустрии.

 

Приветствуя участников форума, глава Татарстана Рустем Минниханов отметил, что «Мы живем в эпоху стремительных изменений, которые трансформируют все сферы нашей жизни, в том числе туризм. Цифровизация, внедрение искусственного интеллекта открывают перед отраслью новые возможности.

В Татарстане уделяется большое внимание развитию туризма – мы обладаем большим потенциалом и стремимся эффективно его использовать. В прошлом году нашу республику посетили порядка 4,3 млн человек.

 

Уверен, что насыщенная программа форума позволит не только выявить наиболее перспективные направления развития сферы туризма, но и найти гармоничный баланс между инновациями и сохранением самобытности».

 

Впервые деловая программа форума будет полностью посвящена развитию и актуальным вопросам деятельности региональных принимающих компаний (DMC).

На форум зарегистрировались туроператоры из 70 регионов России.

 

В первый день форума состоится специальная сессия, посвященная вопросам нормативного и фискального регулирования.

На ней будут рассмотрены наиболее важные правовые нововведения, влияющие на работу туристических фирм, в том числе законодательство о персональных данных, электронная путевка, налоговые обязательства туроператоров и сертификация профессиональных кадров отрасли.

 

На сессии выступят известные эксперты в области юридического сопровождения турбизнеса: Александр Байбородин, руководитель компании «Юристы для турбизнеса «Байбородин и партнеры»; Николай Литаренко, руководитель Экспертного совета РСТ; Елена Иванова, генеральный директор компании «Аудит-Контур».

Слушатели получат исчерпывающие разъяснения по широкому спектру правовых и налоговых изменений, затрагивающих деятельность туроператоров.

 

Речь пойдет о порядке уплаты налога на добавленную стоимость юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, об особенностях освобождения от налогов в сфере внутреннего туризма. Будут обсуждаться механизмы взаимодействия туроператоров с поставщиками услуг, новые штрафные санкции за нарушение потребительских прав.

 Кроме того, участники получат подробные рекомендации по подготовке документации для налоговой отчетности.

/TOURBUS.RU

 


