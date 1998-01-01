|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
10 октября
Дмитрий Вахруков: «Во внутреннем туризме электронная путевка по факту не работает»
Минэкономразвития РС предлагает отменить электронную путевку для внутреннего туризма
Правительство РФ обсуждает возможность отмены электронной путевки для внутреннего туризма, так как эта норма "по факту не работает", сообщил сегодня замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков, комментируя законодательные изменения в сфере туризма.
"Сейчас уже мы обсуждаем два, наверное, базовых вопроса. Первый вопрос – это изменение самого понятия туроператора, для того чтобы построиться под реальность, которая сегодня есть, что люди в основном самостоятельно покупают услуги транспорта, а туроператор, по сути, становится таким продавцом гостиницы и еще каких-то дополнительных услуг.
В этом направлении работаем, законопроект подготовлен, в первом чтении принят, но сейчас доводим его до ума", - сказал он на туристическом форуме "Ориентиры будущего", который проходит в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс».
Понимаем, что норма по факту не работает у нас, кроме дополнительной нагрузки ничего не повышается, в том числе нет гарантий для туристов", - добавил замминистра.
Мне кажется, что она такая ключевая на этапе создания туристических продуктов, на этапе обкатки новых маршрутов, на этапе глобальной экспертизы того, что хорошо, что плохо, что продается, что не продается", - заметил он.
Если туроператор не подключится к системе и трижды в течение трех последовательных месяцев не внесет в нее данные, он исключается из федерального реестра туроператоров и фактически лишается возможности вести деятельность.
Фото: wallpaperscraft.сom
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72