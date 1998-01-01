Новости Дмитрий Вахруков: «Во внутреннем туризме электронная путевка по факту не работает» Минэкономразвития РС предлагает отменить электронную путевку для внутреннего туризма

Правительство РФ обсуждает возможность отмены электронной путевки для внутреннего туризма, так как эта норма "по факту не работает", сообщил сегодня замглавы Минэкономразвития России Дмитрий Вахруков, комментируя законодательные изменения в сфере туризма. "Сейчас уже мы обсуждаем два, наверное, базовых вопроса. Первый вопрос – это изменение самого понятия туроператора, для того чтобы построиться под реальность, которая сегодня есть, что люди в основном самостоятельно покупают услуги транспорта, а туроператор, по сути, становится таким продавцом гостиницы и еще каких-то дополнительных услуг. В этом направлении работаем, законопроект подготовлен, в первом чтении принят, но сейчас доводим его до ума", - сказал он на туристическом форуме "Ориентиры будущего", который проходит в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс».



"Как раз на стратегической сессии предложили и, вроде как, даже не получили сильного отрицания от председателя правительства об отмене электронной путевки на внутреннем рынке, для внутренних туроператоров. Я просто рассказываю о том, что в работе, но пока резких возражений нет. Понимаем, что норма по факту не работает у нас, кроме дополнительной нагрузки ничего не повышается, в том числе нет гарантий для туристов", - добавил замминистра.



Г-н Вахруков напомнил, что уже принято решение о нулевом НДС для туроператоров по внутреннему туризму.

"Председатель правительства нас поддержал. Правительство такой закон уже в Госдуму внесло. Хотя объем налоговых расходов, по сравнению с тем, что бюджет недополучает, не такой большой. Он порядка трех миллиардов сейчас, и до пяти миллиардов доходит, по прогнозу, к 2030 году", - сказал он.



Г-Н Вахруков подчеркнул, что роль туроператоров в развитии внутреннего туризма очень важна.

"Мы сегодня на конгрессе туроператоров, поэтому я хочу особо подчеркнуть роль туроперейтинга в развитии туризма. Мне кажется, что она такая ключевая на этапе создания туристических продуктов, на этапе обкатки новых маршрутов, на этапе глобальной экспертизы того, что хорошо, что плохо, что продается, что не продается", - заметил он.



С 1 сентября 2024 года туроператоры по внутреннему туризму в обязательном порядке должны предоставлять данные о турах в государственную информационную систему (ГИС "Электронная путевка"). Для туроператоров по выездному туризму передача данных в систему стала обязательной с 15 ноября 2023 года. Если туроператор не подключится к системе и трижды в течение трех последовательных месяцев не внесет в нее данные, он исключается из федерального реестра туроператоров и фактически лишается возможности вести деятельность.



В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ранее выступили за отмену электронной путевки в сфере внутреннего и въездного туризма, так как она не приносит пользы для органов государственной власти, занятых развитием и надзором за деятельностью отрасли, но создает избыточную нагрузку на турбизнес.

