10 октября
Национальный авиаперевозчик Saudia сегодня начинает полеты в Москву
Новый рейс значительно повысит интерес саудитов к России и российских туристов к Саудовской Аравии
Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia сегодня начинает летать в Москву из Эр-Рияда.
По мнению экспертов Российского союза туриндустрии, этот рейс в дополнение к стартовавшей в августе бюджетной саудовской авиакомпании Flynas будет способствовать развитию как въезда в РФ саудовских туристов, так и поездкам россиян в это королевство.
По российской статистике, в 2024 году Россию посетили 52,4 тыс. туристов из Саудовской Аравии, что более чем в пять раз превышает уровень предыдущего года.
Эта тенденция сохранилась и в 2025 году. За первые шесть месяцев в РФ приехало более 9,9 тыс. граждан Саудовской Аравии, что на 50% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
При отсутствии прямой регулярной перевозки росту въезда из королевства способствовали, в том числе, прямые чартерные рейсы из Саудовской Аравии в Россию.
С августа 2025 года прямые рейсы из Эр-Рияда также начала бюджетная саудовская авиакомпания Flynas. Ожидается, что с конца декабря она будет летать еще из города Джидды.
По словам руководителя комитета РСТ по международной деятельности, основателя компании «Свой ТС» Сергея Войтовича, старт полетной программы Saudia – большое событие для российского туризма. «Это очень хорошая новость, как и начало полетов бюджетного саудовского перевозчика Flynas в августе. Россия популярна у саудовских туристов. Этой весной на встрече с местными профессионалами мы еще раз убедились, что потенциальный турпоток из Саудовской Аравии значительно превосходит 50 с небольшим тысяч прибытий, которые мы имеем по итогам 2024 года.
ам определенно не хватало до сих пор прямого перелета в Россию, это был ключевой ограничивающий фактор. Спрос хороший, с тенденцией роста.
Например, рейс Jazeera Airways из Эль-Кувейта в Сочи отлетал с июня по середину сентября со 100-процентной загрузкой. И сейчас саудовская сторона думает о постановке рейса еще на декабрь», – рпссказал он.
По словам экспертов, Россия – новое must-visit направление для туристов Саудовской Аравии. Рост интереса объясняется сочетанием факторов, которые делают поездку максимально комфортной и уникальной: электронная виза, то есть оперативное оформление без лишних формальностей, плюс взвешенная позиция РФ в ближневосточной политике, которая повышает привлекательность страны как надежного партнера. В России также качественные отели и транспорт при хорошем соотношении цены и качества.
Имеют значение и прохладное лето, комфортное межсезонье и уникальная для туристов из Саудовской Аравии «зимняя сказка» со снегом.
В 2026 году открываются новые регулярные рейсы из Саудовской Аравии в Сочи, Санкт-Петербург, Махачкалу. В целом, по прогнозам, ежегодный прирост турпотока из королевства в Россию сохранится на уровне 25-30%. К 2027 году рынок может удвоиться по сравнению с 2024-м.
Одновременно, по словам экспертов РСТ, быстро растет и российский турпоток в Саудовскую Аравию, хотя его пока нельзя назвать массовым. В 2024 году в страну поехали не только паломники, но и обычные туристы, в том числе с детьми. У некоторых туроператоров объем продаж на направлении вырос вдвое.
Туроператоры уверены, что новые рейсы Saudia будут популярны у россиян. Тем более что саудовская авиакомпания предоставляет бесплатную транзитную визу, которая позволяет остановиться в этой стране на 96 часов, что позволит туристам сделать стоповер, а потом лететь дальше, например, в страны Юго-Восточной Азии.
Это делает маршрут особенно привлекательным для искушенных путешественников и бизнес-пассажиров.
«Saudia – это флагманская авиакомпания Саудовской Аравии, она выше уровнем и больше соответствует направлению, чем лоукостер Flynas. Рейсы в Эр-Рияд будут способствовать развитию Саудовской Аравии на нашем рынке, росту спроса.
Надеемся также, что Saudia, как и обещала, будет летать не только в Эр-Рияд, но и в Джидду. Это очень важно, так как от Джидды ближе и удобнее добираться до одной из главных достопримечательностей страны – древнего арабского города-оазиса Аль-Ула», – пояснила заместитель генерального директора компании «Пакс» Любовь Чучмаева.
/TOURBUS.RU
Фото: Saudi Arabian Airlines
