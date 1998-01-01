Новости

Посольство РФ в КНР просит иметь при себе оформленную в России медстраховку при поездке в Китай

Дипломаты напомнили,что "бремя финансовых расходов на медицинскую помощь ложится на гражданина, находящегося за рубежом"

Посольство РФ в Китае рекомендовало гражданам при планировании поездки в КНР иметь при себе оформленную в России медицинскую страховку.

"Медицинская страховка не является обязательным условием для въезда в Китай, однако ее оформление настоятельно рекомендуется, поскольку все медицинские услуги для иностранных граждан, включая экстренную помощь, предоставляются в КНР на платной основе.

В некоторых случаях счет за лечение может исчисляться миллионами рублей", - говорится в сообщении дипмиссии.



Там подчеркивают, что консульства РФ за рубежом готовы помогать россиянам, попавшим в сложные ситуации в КНР, но "в соответствии со статьей закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" бремя финансовых расходов на медицинскую помощь ложится на гражданина, находящегося за рубежом".



Напомним, что Китай 15 сентября ввел безвизовый режим для российских туристов на год. Для въезда теперь нужен только загранпаспорт со сроком действия 6 месяцев с даты поездки.

Как уточнил председатель совета Ассоциации "Мир без границ" Александр Львов, китайские пограничники требуют загранпаспорт РФ и заполнение простой миграционной карточки

Еще, по его словам, на въезде в страну могут провести выборочный тест на ковид (ПЦР), если человек выглядит больным.

Туркомпании также рекомендуют путешественникам в качестве доказательств цели въезда иметь при себе пригласительное письмо (или ваучер от туроператора), обратные авиабилеты, подтверждение брони отеля.

В рамках безвизового режима россияне могут посетить только материковый Китай, а для поездки в специальные административные районы Гонконг и Макао действуют свои правила.

Так, граждане РФ могут въезжать без виз с целью, не предполагающей работы, учебы или длительного проживания в Гонконг - на срок до 14 дней, в Макао - на срок до 30 дней.

Для поездки на Хайнань россиянам виза не требуется при прибытии прямым международным рейсом.

Безвизовый режим позволяет находиться на острове до 30 дней. Срок действия загранпаспорта также должен быть не менее 6 месяцев, подтверждение брони отеля и обратный билет необходимы.

/TOURBUS.RU

Фото: freepic.com