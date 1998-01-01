Новости Эксперты: Растет число туристов-одиночек В России наиболее популярные направления для «одиночного» туризма – Кавминводы и Москва, за рубежом – Турция и Египет

Эксперты отмечают в запросах туристов рост количества заявок на путешествия в одиночку – без пары, друзей или семьи. Это связывают с общей демографической ситуацией в стране и мире: число одиноких людей растет. Женщины выезжают на отдых и экскурсии одни чаще мужчин. В России наиболее популярные направления для «одиночного» туризма – Кавминводы и Москва, за рубежом – Турция и Египет, - сообщили сегодня в пресс-службе РСТ. Руководитель PR группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец сообщила, что в течение 2025 года спрос на туры среди людей, предпочитающих путешествовать в одиночку, на 18,6% превысил аналогичные показатели прошлого года. Доля таких туристов составляет почти 11,4% от общего количества заявок, в прошлом году это показатель был 10,7%. «Из общего количества заявок среди соло-путешественников 68% приходится на женщин. В топе направлений Турция, Египет, Россия, Таиланд, ОАЭ. Годом ранее в топ входили те же направления, но Россия была на втором месте, а Египет на третьем. Туристы, предпочитающие путешествовать в одиночку, чаще всего посещают Москву, тут доля от общего количества заявок среди туристов в возрасте 55 лет и старше составляет 41,4%, Санкт-Петербург – 15,1%, Екатеринбург – 6,5%, Казань – 2,5%, Самара – 1,6%», – рассказала эксперт. У сети «Магазинов горящих путевок» за последнюю неделю 26% путевок было приобретено для одного туриста. Для сравнения, туры для двоих приобрели 49% туристов, для троих 16%, для четверых 6%. По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, в России популярность «одиночных» поездок во многом зависит от направления. «Доля путевок, в которых указано проживание в номере одного человека, у нас в среднем составляет 17% от общих объемов продаж. Самое массовое «одиночное» направление – Кавминводы с долей 26%. Видимо, потому что у всех разные болезни, и, даже если едет пара, лечебные программы они берут в разных санаториях – по своей специализации. Вторая возможная причина – в санаториях много возрастных туристов, уже потерявших супруга. А вот в горных лыжах этот показатель ниже – всего 9%: в горы чаще ездят компанией друзей, объединяются 2-3 пары. В круизах примерно такая же доля – 10,5%. Наверно, круизникам тоже скучно путешествовать без пары», – говорит он. «Пляжный отдых в России предполагает, скорее, семейных туристов: даже если взрослый едет один, без пары, то с ним будет хотя бы один ребенок. С другой стороны, в нашей компании в том же Крыму летом было 14% «одиночных» путевок. В среднем доля таких путешественников по России не особенно меняется. Здесь видна прямая связь с демографией – сколько россиян в целом живет в одиночку, примерно столько же в одиночку и путешествуют», – уточнил Сергей Ромашкин. Генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что российский туризм отражает мировую тенденцию: «Количество одиноких людей в мире увеличивается, России это тоже коснулось. Но не могу сказать, что у нас много одиноких туристов. Часто они уходят в самостоятельное бронирование. Иногда, бывает, богатые женщины сбегают на неделю от друзей и поклонников куда-нибудь на Мальдивы, но это, скорее, исключение. Намного чаще наши туристы путешествуют с друзьями, любимым человеком. Особенно если мы говорим об экзотических направлениях, где всегда важно, чтобы рядом были друзья или члены семьи, на которых может положиться в случае непредвиденных обстоятельств». /TOURBUS.RU Фото: ru.freepik.com/free-photo, открытая лицензия

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 По тексту:



Подписка