|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
09 октября
Эксперты: Растет число туристов-одиночек
В России наиболее популярные направления для «одиночного» туризма – Кавминводы и Москва, за рубежом – Турция и Египет
Эксперты отмечают в запросах туристов рост количества заявок на путешествия в одиночку – без пары, друзей или семьи. Это связывают с общей демографической ситуацией в стране и мире: число одиноких людей растет.
Женщины выезжают на отдых и экскурсии одни чаще мужчин. В России наиболее популярные направления для «одиночного» туризма – Кавминводы и Москва, за рубежом – Турция и Египет, - сообщили сегодня в пресс-службе РСТ.
Руководитель PR группы компаний «Слетать.ру» Анжелика Михновец сообщила, что в течение 2025 года спрос на туры среди людей, предпочитающих путешествовать в одиночку, на 18,6% превысил аналогичные показатели прошлого года.
Доля таких туристов составляет почти 11,4% от общего количества заявок, в прошлом году это показатель был 10,7%.
«Из общего количества заявок среди соло-путешественников 68% приходится на женщин. В топе направлений Турция, Египет, Россия, Таиланд, ОАЭ. Годом ранее в топ входили те же направления, но Россия была на втором месте, а Египет на третьем.
Туристы, предпочитающие путешествовать в одиночку, чаще всего посещают Москву, тут доля от общего количества заявок среди туристов в возрасте 55 лет и старше составляет 41,4%, Санкт-Петербург – 15,1%, Екатеринбург – 6,5%, Казань – 2,5%, Самара – 1,6%», – рассказала эксперт.
У сети «Магазинов горящих путевок» за последнюю неделю 26% путевок было приобретено для одного туриста. Для сравнения, туры для двоих приобрели 49% туристов, для троих 16%, для четверых 6%.
По словам генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, в России популярность «одиночных» поездок во многом зависит от направления.
«Доля путевок, в которых указано проживание в номере одного человека, у нас в среднем составляет 17% от общих объемов продаж. Самое массовое «одиночное» направление – Кавминводы с долей 26%. Видимо, потому что у всех разные болезни, и, даже если едет пара, лечебные программы они берут в разных санаториях – по своей специализации.
Вторая возможная причина – в санаториях много возрастных туристов, уже потерявших супруга. А вот в горных лыжах этот показатель ниже – всего 9%: в горы чаще ездят компанией друзей, объединяются 2-3 пары.
В круизах примерно такая же доля – 10,5%. Наверно, круизникам тоже скучно путешествовать без пары», – говорит он.
«Пляжный отдых в России предполагает, скорее, семейных туристов: даже если взрослый едет один, без пары, то с ним будет хотя бы один ребенок. С другой стороны, в нашей компании в том же Крыму летом было 14% «одиночных» путевок.
В среднем доля таких путешественников по России не особенно меняется. Здесь видна прямая связь с демографией – сколько россиян в целом живет в одиночку, примерно столько же в одиночку и путешествуют», – уточнил Сергей Ромашкин.
Генеральный директор компании «АРТ-Тур» Дмитрий Арутюнов отметил, что российский туризм отражает мировую тенденцию: «Количество одиноких людей в мире увеличивается, России это тоже коснулось. Но не могу сказать, что у нас много одиноких туристов. Часто они уходят в самостоятельное бронирование. Иногда, бывает, богатые женщины сбегают на неделю от друзей и поклонников куда-нибудь на Мальдивы, но это, скорее, исключение. Намного чаще наши туристы путешествуют с друзьями, любимым человеком.
Особенно если мы говорим об экзотических направлениях, где всегда важно, чтобы рядом были друзья или члены семьи, на которых может положиться в случае непредвиденных обстоятельств».
/TOURBUS.RU
Фото: ru.freepik.com/free-photo, открытая лицензия
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2025 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72