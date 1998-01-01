Новости

Этой зимой AZUR air заметно увеличит свои программы полетов на курорты Вьетнама

Рейсы в Нячанг будут осуществляться из 12 городов, на остров Фукуок — из восьми

Авиакомпания AZUR air в зимнем расписании увеличит географию вылетов во вьетнамский Нячанг (аэропорт Камрань) до 12 городов России, сообщает cегодня пресс-служба перевозчика.

"Помимо рейсов, выполнявшихся в Нячанг в летнем сезоне, AZUR air будет летать на популярный курорт Вьетнама из Москвы, Екатеринбурга, Омска, Перми, Тюмени, Уфы и Челябинска.

Таким образом, маршрутная сеть AZUR air в Нячанг из России охватит 12 городов в Европейской России, Сибири и на Дальнем Востоке", - говорится в сообщении.



Как уточняет авиакомпания, частота полетов в зависимости от города вылета составит от 1 до 5 раз в двенадцать дней.

Рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 767-300 и Boeing 757-200.





Авиакомпания AZUR ранее также представила главную новинку зимнего расписания 2025/2026 — прямые рейсы на Фукуок, крупнейший остров Вьетнама. Перелёты на Фукуок не выполнялись с 2020 года.

AZUR air в сезоне «Зима 2025/2026» будет выполнять рейсы на Фукуок из восьми городов России. Полётные программы на Фукуок запланированы из Москвы, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Самары.

Таким образом, благодаря широкой маршрутной сети AZUR air предложит прямые рейсы на Фукуок пассажирам со всей России: от Центральных районов страны до Прибайкалья.

Частота полетов варьируется от одного до трех раз в двенадцать дней в зависимости от города вылета.

Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 767-300 и Boeing 757-200, составляющих основу парка авиакомпании.

Продажа туров с перелётом AZUR air уже открыта у партнёров авиакомпании на туристическом рынке. На чартерных рейсах AZUR air предлагает пассажирам дополнительные услуги: места с увеличенным пространством для ног, перевозку дополнительного багажа и спортивного оборудования.

Вьетнам постепенно становится серьезным конкурентом Таиланда, наиболее массового зимнего направления отдыха россиян в Юго-Восточной Азии.

И хотя в абсолютных цифрах ему пока далеко до королевства, турпоток во Вьетнам сейчас растет значительно быстрее, так как стартовал с низкой базы.

В пользу направления работают более доступные цены и эффект новизны, - сообщала ранее пресс-служба РСТ.

«У нас в этом году двухкратный рост продаж по Вьетнаму, в то время как объемы по Таиланду подросли всего на 10%. Это значит, что часть туристов вместо одной страны выбирает другую.

Сейчас Вьетнам составляет сильную конкуренцию Таиланду, в том числе из-за того, что таиландские отельеры существенно повысили стоимость размещения, но места в хороших отелях в разгар сезона все равно найти очень трудно», – пояснил руководитель PR-отдела туроператора ITM Андрей Подколзин.

/TOURBUS.RU

Фото: commons.wikimedia.org, открытая лицензия