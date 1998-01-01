НОТК: Массовых отказов россиянам во въезде в Южную Корею нет

По информации СМИ, в последние дни в соцсетях распространяется информация о том, что Южная Корея “массово не пускает туристов из России, разворачивая людей на границе по надуманным причинам”.

Так, в соцсетях появились сообщения о случае, когда россиянку долго допрашивали на границе при въезде в Южную Корею, а потом депортировали.

Подобные ситуации происходили и раньше, если у пограничников возникали подозрения, что цель въезда - работа в стране, а не туризм.

Наомним, что россиянам для въезда в Южную Корею необходимо лишь оформлять онлайн электронное разрешение на поездку K-ETA.

Случаи отказа во въезде в Южную Корею есть, но они не массовые, заявили в Национальной туристской организации страны (НОТК), на которое ссылается сегодня «Интерфакс».

"Мы не можем отрицать очевидный факт: тому или иному человеку могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна. Но мы не подтверждаем того, что это массовая история в отношении россиян", – цитирует заявление информагентство.



В турофисе страны сообщили, что связались со всеми туроператорами, активно продающими туры в Корею, и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у своих клиентов.



"Сейчас в Корее высокий сезон. Это период "танпхуна" (пора красных кленов), привлекающий в страну много туристов, в том числе из России. Туроператоры в эти дни отправляют большие группы, а также индивидуальных туристов. Но ни один из них не столкнулся с описанной в СМИ проблемой на границе", – отметили в НОТК.

Как сообщает АТОР, Консульский департамент МИД РФ также говорит, что обращений, связанных с подобными происшествиями, дипломаты не получали.

«Не располагаем информацией о том, что эпизоды с немотивированным отказом нашим соотечественникам во въезде в Республику Корея носят массовый характер», - сказано в сообщении ведомства.

Там россиянам рекомендуют «вдумчиво и ответственно отнестись к заполнению заявления на получение K-ETA, а также быть готовым дать исчерпывающие ответы на вопросы, которые могут быть заданы миграционным офицером, в том числе о цели визита, маршруте, месте пребывания и достаточности финансовых средств».

В последние годы турпоток из России в Корею быстро растет. В национальном турофисе ожидают, что по итогам 2025 года он составит около 250 тыс. человек – на 30% больше, чем годом ранее.

/TOURBUS.RU