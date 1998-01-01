Anywayanyday: Европейские направления стали снова востребованы

Онлайн-сервис покупки авиабилетов и бронирования отелей Anywayanyday проанализировал перелеты россиян летом 2025 г и подвел итоги: зарубежные направления укрепили позиции в структуре бронирований российских туристов, а внутри страны усилился тренд на спонтанные поездки и выросла продолжительность путешествий.

По данным исследования летом 2025 две трети авиабилетов на внутренние рейсы оформлялись за неделю до вылета или менее, причем каждый четвертый билет приобретался в день вылета.

Средняя продолжительность поездки увеличилась почти до шести дней. Средняя стоимость билета в экономклассе снизилась на 2% и составила 11,3 тыс. рублей, в бизнес-классе – выросла на 17% и достигла 60,6 тыс. рублей.

При этом доля бизнес-класса сохранилась на уровне прошлого года – 5% от всех билетов.

Наиболее востребованными городами внутри страны стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи, суммарно обеспечившие половину всех бронирований.

В десятку также вошли Калининград, Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань, Уфа, Самара и Новосибирск.

Лидером среди авиакомпаний остается «Аэрофлот», на который пришлось 50% всех билетов (44% в 2024). На втором месте – «Победа» с долей 16%, на третьем – «Уральские авиалинии» (7%), сохранившие свои доли.

«Лето 2025 года показало, что российский рынок путешествий становится все более гибким.

Пассажиры чаще принимают решение о поездке в последний момент, дольше остаются в путешествиях и при этом начинают диверсифицировать маршруты, делая выбор не только в пользу традиционных направлений, но и открывая новые точки притяжения», – отметил Никифор Гайдученко, CEO сервиса Anywayanyday.

Доля перелетов за рубеж продолжила свой рост и достигла 53%, а доля перелетов бизнес-классом составила 12%.

На международных маршрутах бизнес-класс летом 2025 обходился в среднем в 137,8 тыс. рублей за перелет в одну сторону, что на 3% ниже прошлогоднего уровня.

Самыми дорогими направлениями стали США (275 тыс. рублей) и ОАЭ (252 тыс. рублей), а наиболее доступными – Беларусь и Греция, где перелет в бизнес-классе стоил 54,6 тыс. рублей за билет в одну сторону.

В экономклассе средняя стоимость составила 31,5 тыс. рублей, снизившись за год на 4%.

Самыми дорогими оказались билеты в США, в среднем обходившиеся российским путешественникам в 54 тыс. рублей.

Конкуренцию дальнемагистральным рейсам по стоимости составляли европейские направлений: Испания (41,2 тыс. рублей), Франция (38,7 тыс.), Италия (34 тыс.), Германия (30 тыс.), Греция (28 тыс).

При этом именно Франция и Италия впервые за долгое время вошли в пятерку самых популярных стран для отдыха россиян, что подтверждает: высокая стоимость не стала сдерживающим фактором спроса.

Для сравнения, перелеты в Турцию и Китай обходились значительно дешевле – 25 тыс. и 24,5 тыс. рублей соответственно.

/TOURBUS.RU