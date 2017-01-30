Главная
09 октября
Официально: Владелец Aneх и «Интуриста» не арестован, и даже не допрашивался

Новости об «аресте» владельца Anex Turizm Group Нешета Кочкара оказались фейком


Picture background

 

Как сообщает АТОР, минувшей ночью в СМИ появились новости об «аресте» в Турции владельца Anex Turizm Group Нешета Кочкара. Его структуры контролируют туроператоров Anex и «Интурист».

Турагенты начали волноваться. Однако днем ситуация прояснилась – никакого «ареста» не было, а Anex Turizm Group нормально функционировал и функционирует. 

 

Юристы Anex Turizm Group официально заявили в турецкой прессе: Нешет Кочкар не арестован, находится на свободе, а компания и бренд не имеет никакого отношения к инциденту. 

В реальности в полицию для дачи показаний в ходе расследования сомнительных операций в туризме Антальи доставили не Нешета Кочкара, а его сестру Неше. И после дачи показаний она была отпущена, а не «арестована» и не задержана. 

А Нешета Кочкара, владельца Anex Turizm Group, никто никуда не вызывал и не доставлял. 

 

Юристы Anex Turizm Group пояснили турецким СМИ, что само дело никак не касается бизнеса компании. Это расследование операций Исмаила Лепиева (Prince Group), известного в России обанкротившимся туроператором «Бриско».

 

«Инцидент не имеет никакого отношения к ANEX Tourism Group. Показания Неше Кочкар были получены в отношении бизнеса Исмаила Лепиева до даты покупки отеля, который Adalı Otelcilik приобрел у Исмаила Лепиева. Ни одно из «обвинений», растиражированных в СМИ, не соответствует действительности, и полиция не задавала нашему клиенту никаких вопросов по поводу бизнеса Anex. Нас спросили о дате покупки недвижимости и связанных с ней документах, и наш клиент предоставил соответствующие документы в полицию», – заявили юристы Anex.

 

Таким образом, турагенты, туристы и турецкие отельеры могут выдохнуть: и с Anex, и с «Интуристом» все в порядке.

Компании продолжают свою обычную работу, и никаких «дел» против них или их владельцев в Турции не заводили”, отметили специалисты АТОР.

/TOURBUS.RU

 

Фото:sondakika.com/anex-tour/

 


