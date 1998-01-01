Bronevik.com: На ноябрьские праздники туристы поедут в Петербург, Москву и Казань

Агрегаторы и туроператоры отмечают заметный рост на путешествия по России на три выходных ноябрьских дня

В этом году россияне на День народного единства будут отдыхать три дня с воскресенья по вторник: 2, 3 и 4 ноября.

Агрегаторы и туроператоры отмечают заметный рост на путешествия по России в ноябрьские праздники, что связано с более длинными, чем год назад, выходными, сообащют сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».

Согласно статистике Bronevik.com, Петербург возглавляет топ популярных направлений для путешествий в ноябрьские праздники – 10% всех бронирований объектов размещения.

Он опередил прошлогоднего лидера Москву (9%). На третьем месте Казань с долей 5%. Наибольшую динамику спроса демонстрируют Псков (+92%), Калининград (+75%) и Казань (+49%).



"Спрос на перелеты в Петербург заметно вырос. Число билетов по маршруту Казань – Петербург увеличилось почти в 3,5 раза год к году, Калининград – Петербург – на 55%, а Сочи – Петербург – на 28%", - рассказал представитель Ozon Travel Кирилл Кузьмин.



У туроператора "Мультитур" лидирует по спросу на ноябрьские праздники Подмосковье, его доля составляет 23% от общего объема заявок.

В топ-10 в период с 31 октября по 3 ноября также вошли Сочи (19,8%), Кавминводы (14,5%), Крым (11,7%), Анапа (7,9%), Абхазия (6,4%), Белоруссия (5,8%), Геленджик (4,2%), Санкт-Петербург (2,6%), Москва и города Золотого кольца с идентичными показателями (по 2%).



Директор по продукту туроператора Евгения Кизей отметила общее увеличение объема заявок по России, Белоруссии и Абхазии на 12-25% в зависимости от направления.

Лидеры по приросту: Крым – плюс 52%, Подмосковье – плюс 22%, Абхазия – плюс 14%. Все чаще в осенний период туристы стали выбирать Адыгею, а также Архыз.



По ее словам, бронирования по сравнению с прошлым годом выросли на 13-15%. Средняя стоимость отдыха в отеле 3* с трехразовым питанием в Сочи составляет 34-44 тыс. рублей, в Подмосковье – 38-52 тыс., в городах Кавминвод – 52,8-72 тыс. Только на завтраках – 48 тыс. руб.



По данным Bronevik.com, 36% бронирований на праздничные и выходные дни в начале ноября совершены в туристическом жилье без звезд со средним чеком 4 500 рублей за ночь. До четверти заказов совершены в отелях 3 и 4* со средними чеками 5 600 рублей и 8 800 рублей за ночь соответственно.

Небольшая доля приходится на объекты 1-2* – 6%, средний чек 4 200 рублей. На объекты 5* приходится всего 8% заказов, но именно они показали наибольший рост спроса – на 45% к прошлому году при среднем чеке 17 300 рублей за ночь.



По стоимости лидируют курорты Большого Сочи – Красная Поляна (в среднем 8 200 рублей за ночь), Сириус и Эстосадок (по 8 100 рублей). Самые бюджетные бронирования совершены в Самаре и Вологде (2 500 рублей), а также в Суздале (3 100 рублей).

/TOURBUS.RU

Фото: ИИ