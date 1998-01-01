|
08 октября
Bronevik.com: На ноябрьские праздники туристы поедут в Петербург, Москву и Казань
Агрегаторы и туроператоры отмечают заметный рост на путешествия по России на три выходных ноябрьских дня
В этом году россияне на День народного единства будут отдыхать три дня с воскресенья по вторник: 2, 3 и 4 ноября.
Агрегаторы и туроператоры отмечают заметный рост на путешествия по России в ноябрьские праздники, что связано с более длинными, чем год назад, выходными, сообащют сегодня Российский союз туриндустрии и «Интерфакс».
Согласно статистике Bronevik.com, Петербург возглавляет топ популярных направлений для путешествий в ноябрьские праздники – 10% всех бронирований объектов размещения.
Он опередил прошлогоднего лидера Москву (9%). На третьем месте Казань с долей 5%. Наибольшую динамику спроса демонстрируют Псков (+92%), Калининград (+75%) и Казань (+49%).
В топ-10 в период с 31 октября по 3 ноября также вошли Сочи (19,8%), Кавминводы (14,5%), Крым (11,7%), Анапа (7,9%), Абхазия (6,4%), Белоруссия (5,8%), Геленджик (4,2%), Санкт-Петербург (2,6%), Москва и города Золотого кольца с идентичными показателями (по 2%).
Лидеры по приросту: Крым – плюс 52%, Подмосковье – плюс 22%, Абхазия – плюс 14%. Все чаще в осенний период туристы стали выбирать Адыгею, а также Архыз.
Небольшая доля приходится на объекты 1-2* – 6%, средний чек 4 200 рублей. На объекты 5* приходится всего 8% заказов, но именно они показали наибольший рост спроса – на 45% к прошлому году при среднем чеке 17 300 рублей за ночь.
Фото: ИИ
