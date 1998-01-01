|
08 октября
Популярный у туристов отель «Горизонт Судак» снесут ради строительства элитного жилья
Бюджетный отель работал по редкой для Крыма концепции «Все включено» и входил в сеть «Ателика»
Сеть отелей «Ателика» информирует о прекращении сотрудничества с гостиницей «Горизонт Судак» в сезоне 2026 года. Дело не в разногласиях отеля и сети – просто на месте популярного у туристов объекта внезапно решили построить дорогое жилье.
По предварительной информации, здание отеля снесут, а на его месте появятся апартаменты или многоквартирный дом. Застройщик уже получил разрешение и может приступить к реализации проекта в этом году, - сообщает АТОР.
Отель «Горизонт Судак» 2* более четырех лет находился под управлением сети «Ателика» и стал одним из самых популярных курортных отелей Судака.
«Последние несколько лет номера продавались очень хорошо. В этом году до конца сентября загрузка была практически 100%. Поэтому нам особенно жалко, что придется прекратить с ним сотрудничество», – говорит Алексей Высоканов, основатель и глава Atelica Hotel Group.
Из отеля открывался вид на Генуэзскую крепость, что было дополнительным преимуществом для туристов.
При этом он находился в уединенном месте, недалеко от моря, около 600 метров по прямой. Кроме того, отель работал по системе «все включено». Подобных объектов в Судаке очень мало.
«В Судаке большое количество отелей, но именно этот объект был крайне популярен у туристов. Здесь было хорошее соотношение цены и качества, а также система All Inclusive, которая в России крайне редко встречается в отелях категории 2*», – говорит Алексей Высоканов.
Отметим, что сегодня в эфире радио «Спутник в Крыму» председатель Комитета Государственного Совета РК по курортам и туризму Роман Тихончук заявил, что с начала года в республике отдохнули более 6 миллионов гостей и это на 16% больше, чем в 2024-ом, и озвучил прогноз, по которому до конца года Крым должен преодолеть отметку в 7 миллионов гостей.
По мнению главы профильного комитета, к 2030 году регион может «взять планку» в 10 миллионов туристов, в том числе за счет гостей, пребывающих в «низкий» сезон.
/TOURBUS.RU
Фото: официальный сайт gorizont-sudak.ru
