Как сообщает АТОР, с 6 октября иностранные туристы в России столкнулись с невозможностью использования мобильного интернета в роуминге по меньшей мере в первые сутки нахождения в России. При этом оформить российскую SIM-карту для них тоже почти нереально. Как напоминает АТОР, в 2024 году после теракта в «Крокус Сити Холле» были приняты новые правила продажи SIM-карт для иностранцев, которые значительно ужесточили существовавшую процедуру. Теперь, чтобы получить SIM-карту иностранцам нужно идти в банк, сдать биометрию, зарегистрироваться на «Госуслугах», и получить СНИЛС. Эта процедура может занимать до нескольких дней. По словам специалиста отдела иностранного приема туроператора «Невские сезоны»Тимура Григорьева, про SIM-карты в России у них спрашивает каждый турагент и иностранный турист. Однако отдельно таким вопросом туроператоры не занимаются. «Мы всем им отказываем. А «Госуслуги для иностранцев» ни один иностранец не будет скачивать. Очень много сложностей с этим. Возврат к прежнему порядку работы SIM-карт для иностранных гостей является важным шагом для развития туристического потока. Доступ к мобильному интернету в реальном времени – это не просто удобство, а базовое ожидание современного путешественника, позволяющее ему свободно ориентироваться в городе, оперативно решать бытовые вопросы и делиться впечатлениями», – сказал Тимур Григорьев. Он отметил, что наличие постоянной связи особенно актуально для туристов из Азии и Ближнего Востока. Для них мгновенный обмен контентом в социальных сетях является неотъемлемой частью туристического опыта. «Удовлетворение этой потребности напрямую влияет на привлекательность России как направления и формирует положительный имидж страны на международной арене», – пояснил г-н Григорьев. Директор по развитию туроператора «Тари тур» Олег Левченко подтвердил, что иностранные туристы испытывают сложности с оформлением SIM-карт в России. «Процесс максимально усложнен. Если раньше мы на гида могли купить какое-то количество SIM-карт и раздать туристам, то сейчас это уже невозможно. Да, Wi-Fi много, где есть, но все же туристам хочется всегда быть на связи с родными и по работе», – сказал Олег Левченко. Он рассказал, как видит решение ситуации по упрощению выдачи SIM-карт иностранным путешественникам. «Как вариант, предоставить туроператорам лояльные условия, чтобы они могли сами заказывать SIM-карты туристам. Это мог бы быть даже отдельный реестр. Оформление SIM-карт самими туристам это трата их времени, которого бывает не так много. Еще один вариант – SIM-карты с ограниченным сроком действия», – считает Олег Левченко. Проблему видят и сами операторы мобильной связи. Ранее в газета «Коммерсант» написала, что операторы связи попросили Минцифры упростить правила получения SIM-карт для иностранных туристов. Объясняется эта идея тем, что сейчас процесс их получения может занимать до нескольких дней, что делает его слишком неудобным для путешественников. Предлагается исключить обязательную сдачу биометрии перед получением SIM-карты, так как иностранцы уже сдают отпечатки пальцев и фото лица при въезде в РФ, а также ограничить срок владения ею. По оценке источника газеты, около половины туристов стали бы получать SIM-карты по упрощенной процедуре, что дало бы дополнительные 1,5 млрд руб. Рынку. /TOURBUS.RU Фото: ИИ

